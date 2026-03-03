¡Cuidamos el planeta jugando!

Primera salida: observamos el medio natural en el patio de la escuela

Preparación en el aula

- Conversamos sobre qué vamos a hacer.

- Escuchamos las normas simples: caminar juntos, evitar correr, no arrancar plantas, no tocar insectos, solo observar.

- Hoy seremos pequeños científicos exploradores de la naturaleza.

Organización y cuidado

- Formamos una fila y nos tomamos de una cuerda guía.

- Recordamos que la maestra es quien indica cuándo avanzar y detenerse.

Observación de plantas

- Nos acercamos a un árbol o arbusto y miramos las hojas verdes, las hojas caídas, las flores, etc.

- Formulamos y respondemos preguntas: ¿Son iguales las hojas? ¿Qué colores tienen?

Exploración del suelo

- Observamos las hojas secas, las ramitas y las piedritas.

- Buscamos huellas pequeñas en la tierra.

- Escuchamos los sonidos del ambiente.

Descubrimiento de animalitos

- Miramos si hay hormigas, mariposas, escarabajos, otros.

- Recordamos: «Observamos, pero no tocamos».

Momento de descanso y conexión

- Nos sentamos en la sombra de un árbol.

- Respiramos profundo.

- Escuchamos el sonido del viento y el canto de los pájaros, luego la maestra nos narra un relato sencillo como:

«Hoy el árbol nos prestó su sombra para descansar. Las hojas secas nos contaron que antes eran verdes y vivían en lo alto. Las hormigas trabajaban sin descanso y nosotros aprendimos a observar con atención para descubrir los pequeños secretos escondidos en el patio de nuestro colegio».

Respondemos:

— ¿Qué vimos?

— ¿Qué fue lo que más nos gustó?

Cierre y regreso al aula

- Formamos nuevamente la fila para regresar.

- Agradecemos a la naturaleza.

- Ya en clase, dibujamos lo observado, pintamos o co- mentamos la experiencia.

Fuente: MEC. 2004. Programa de Estudios: Jardín de infantes y Preescolar.