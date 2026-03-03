¡Cuidamos el planeta jugando!

Primera salida: observamos el medio natural en el patio de la escuela
Preparación en el aula
- Conversamos sobre qué vamos a hacer.
- Escuchamos las normas simples: caminar juntos, evitar correr, no arrancar plantas, no tocar insectos, solo observar.
- Hoy seremos pequeños científicos exploradores de la naturaleza.
Organización y cuidado
- Formamos una fila y nos tomamos de una cuerda guía.
- Recordamos que la maestra es quien indica cuándo avanzar y detenerse.
Observación de plantas
- Nos acercamos a un árbol o arbusto y miramos las hojas verdes, las hojas caídas, las flores, etc.
- Formulamos y respondemos preguntas: ¿Son iguales las hojas? ¿Qué colores tienen?
Exploración del suelo
- Observamos las hojas secas, las ramitas y las piedritas.
- Buscamos huellas pequeñas en la tierra.
- Escuchamos los sonidos del ambiente.
Descubrimiento de animalitos
- Miramos si hay hormigas, mariposas, escarabajos, otros.
- Recordamos: «Observamos, pero no tocamos».
Momento de descanso y conexión
- Nos sentamos en la sombra de un árbol.
- Respiramos profundo.
- Escuchamos el sonido del viento y el canto de los pájaros, luego la maestra nos narra un relato sencillo como:
«Hoy el árbol nos prestó su sombra para descansar. Las hojas secas nos contaron que antes eran verdes y vivían en lo alto. Las hormigas trabajaban sin descanso y nosotros aprendimos a observar con atención para descubrir los pequeños secretos escondidos en el patio de nuestro colegio».
Respondemos:
— ¿Qué vimos?
— ¿Qué fue lo que más nos gustó?
Cierre y regreso al aula
- Formamos nuevamente la fila para regresar.
- Agradecemos a la naturaleza.
- Ya en clase, dibujamos lo observado, pintamos o co- mentamos la experiencia.
