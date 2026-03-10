Detectives del otoño: clasificamos hojas y descubrimos colores

Primero, cada uno recoge las hojas del suelo sin arrancarlas de los árboles. Luego empezamos el trabajo de «detectives del otoño»: ponerlas en montones para clasificarlas.

Los colores del otoño

Miramos los colores (amarillas, naranjas, rojas, marrones), comparamos sus tamaños (grandes como una mano, pequeñas como una moneda) y también observamos las formas (puntiagudas, redondas, con muchos «dientitos»).

Ordenar ayuda a practicar la organización y a hacernos responsables de guardar el material y compartirlo.

Después llega el momento de «Nuestros colores favoritos del otoño». Cada niño elige su hoja preferida y cuenta qué le hace sentir: el amarillo como el sol, el naranja como energía, el marrón como calma.

Con lápices y pinturas, inventamos dibujos y nuevas combinaciones, usando nuestra imaginación.

Para cerrar, nace «El árbol del grupo»: un gran mural en la pared. Uno por uno, pegamos nuestra hoja en las ramas dibujadas. El resultado será un árbol lleno de aportes distintos, donde se ve algo importante: cuando todos colaboramos, el otoño se vuelve una obra hecha entre amigos.