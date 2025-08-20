El medio ambiente: qué es y cómo cuidarlo

Cuidar el medio ambiente es muy importante porque nos da todo lo que necesitamos para vivir: comida, agua limpia y aire puro. Si no lo cuidamos, nos podemos enfermar y muchos animalitos y plantitas pueden desaparecer.

¿Qué cosas forman el medio ambiente?

El agua que usamos para beber, bañarnos y que necesitan los peces para vivir. El aire que respiramos para estar sanos. La tierra donde crecen los árboles, las flores y donde viven muchos animales. Las plantas y los animales que hacen que nuestro mundo sea hermoso y lleno de vida. También el clima, como el sol, la lluvia y el viento, y los lugares como los bosques, los desiertos y los ríos forman parte del medioambiente.

¿Por qué tenemos que cuidarlo?

Cuando ensuciamos el planeta, cortamos muchos árboles o usamos cosas que contaminan y dañamos nuestro hogar. Esto puede hacer que haga mucho calor o llueva poco, se enfermen los animales y las plantas, y nosotros también podemos enfermarnos.

¿Cómo podemos ayudar?

Reduciendo, reutilizando y reciclando: usamos menos cosas, volvemos a usar lo que podamos y separamos la basura.

Cuidando el agua y la luz: cerramos la llave del agua cuando no la usamos y apagamos las luces si no las necesitamos.

Moviéndonos de manera divertida: caminamos, usamos la bici o compartimos el auto.

Protegiendo la naturaleza: no tiramos basura en los parques o en las playas y ayudamos a cuidar los árboles.

Trabajando en equipo: si hacemos actividades como limpiar un parque o plantar árboles con otros amigos,¡ayudamos mucho!

¡Entre todos podemos cuidar nuestro planeta!

Cada pequeño esfuerzo que hacemos cuenta. Si todos ayudamos, nuestro mundo será más limpio, más bonito y los animales y plantas podrán vivir felices. ¡Nosotros también!

