Longitud de los objetos: corto – largo

<b>APRENDEMOS MÁS</b>

1- Enumeramos en los cuadritos del 1 al 8 las medias comenzando por la más corta hasta la más larga

2- Observamos los lápices y con la ayuda de la regla anotamos en los cuadritos cuánto miden en centímetros cada uno de los lápices

A) ¿De qué color es el lápiz más corto? ¿Cuánto mide?

B) ¿De qué color es el lápiz más largo? ¿Cuánto mide?

3- Coloreamos los bloques para medir la longitud de cada objeto. Escribimos el número de la medida dentro del círculo

4- Nos desafiamos y, con la ayuda de la profe o un adulto, descubrimos cuántos centímetros mide cada lápiz, luego anotamos en los cuadritos.

A) ¿De qué color es el lápiz más corto? ¿Cuánto mide?

B) ¿De qué color es el lápiz más largo? ¿Cuánto mide?

Lea más: Medidas de longitud

Para docentes

Los conceptos «largo» y «corto» sientan bases tempranas para el pensamiento matemático y científico, al ayudar a los niños a comparar, ordenar y describir el mundo que los rodea con un vocabulario claro. Este aprendizaje temprano también contribuye a la comprensión espacial y a la coordinación motora fina y gruesa, ya que medir, alinear y manipular materiales exige atención y precisión.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar. Dimensión: Matemática