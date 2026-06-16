Inicio de invierno: cuándo es y qué podemos hacer en esta estación

Le decimos «estación» a una parte del año que dura varios meses y tiene su propio clima. En invierno, sentimos más frío, vemos menos horas de sol y, en muchos lugares, llueve más e incluso cae nieve.
¿Qué es el frío?
El frío se siente cuando el aire y las cosas tienen poco «calorcito».
Lo notamos en la piel y por eso nos abrigamos con sacos, gorros, guantes y bufandas.
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Una comparación para entenderlo
Imaginemos que el Sol es como una linterna. En invierno, esa linterna parece alumbrar más bajito y por menos tiempo.
Por eso amanece más tarde y oscurece más temprano.
Lo que hacemos en casa y en el jardín durante el invierno
En estos días, aprendemos a cuidar nuestro cuerpo: tomamos agua, comemos comida calentita y nos bañamos y lavamos las manos con agua tibia.
También observamos si salen nubecitas de nuestra boca cuando hablamos o respiramos: eso pasa porque el aire está frío.
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Juegos sencillos para aprender
- En la mañana, miramos el cielo y decimos: «¿Está soleado, nublado o con lluvia?».
- Luego tocamos una pared con la mano y comparamos: «¿Se siente fría o tibia?».
- Después dibujamos cómo nos abrigamos.
Poema-canción del invierno
Invierno, invierno, ya llegó, nos abrigamos, ¡qué ilusión!
Gorro en la cabeza, bufanda al fin, caminamos juntos, ¡sí, sí, sí!