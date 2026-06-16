Inicio de invierno: cuándo es y qué podemos hacer en esta estación

Le decimos «estación» a una parte del año que dura varios meses y tiene su propio clima. En invierno, sentimos más frío, vemos menos horas de sol y, en muchos lugares, llueve más e incluso cae nieve.

¿Qué es el frío?

El frío se siente cuando el aire y las cosas tienen poco «calorcito».

Lo notamos en la piel y por eso nos abrigamos con sacos, gorros, guantes y bufandas.

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Una comparación para entenderlo

Imaginemos que el Sol es como una linterna. En invierno, esa linterna parece alumbrar más bajito y por menos tiempo.

Por eso amanece más tarde y oscurece más temprano.

Lo que hacemos en casa y en el jardín durante el invierno

En estos días, aprendemos a cuidar nuestro cuerpo: tomamos agua, comemos comida calentita y nos bañamos y lavamos las manos con agua tibia.

También observamos si salen nubecitas de nuestra boca cuando hablamos o respiramos: eso pasa porque el aire está frío.

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Juegos sencillos para aprender

En la mañana, miramos el cielo y decimos: «¿Está soleado, nublado o con lluvia?».

Luego tocamos una pared con la mano y comparamos: «¿Se siente fría o tibia?».

Después dibujamos cómo nos abrigamos.

Poema-canción del invierno

Invierno, invierno, ya llegó, nos abrigamos, ¡qué ilusión!

Gorro en la cabeza, bufanda al fin, caminamos juntos, ¡sí, sí, sí!

Encerramos en círculos las prendas que debe ponerse este niño para estar bien abrigado