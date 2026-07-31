Día de la Fundación de Asunción: ¿cuándo se fundó y quién fundó la ciudad?

¿Cuándo se fundó Asunción y quién la fundó?

Asunción se fundó el 15 de agosto de 1537. La fundación fue realizada por un grupo de españoles que levantó un fuerte a orillas del río Paraguay. En los libros de historia se nombra especialmente a Juan de Salazar de Espinosa como uno de los fundadores.

Se celebra porque fue el comienzo de una ciudad que creció con el trabajo de muchas personas y con la ayuda de los pueblos originarios.

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Símbolos de la ciudad y lugares emblemáticos

Asunción tiene símbolos que la representan, como su bandera y su escudo. También son símbolos importantes el río Paraguay, que acompaña a la ciudad, y los colores y emblemas que aparecen en actos y escuelas.

En Asunción hay sitios muy conocidos que ayudan a contar su historia, como el Panteón Nacional de los Héroes, el Cabildo, el Palacio de López, la Catedral y la Costanera, donde vemos el río y caminamos en familia.

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¿Por qué Asunción fue llamada la «Madre de Ciudades»?

A Asunción se la llamó «Madre de Ciudades» porque desde aquí salieron expediciones y personas que ayudaron a fundar otras ciudades en la región.

Actividades para la clase

1. Aprendemos y fijamos: miramos un mapa o una imagen de Asunción y señalamos el río, una plaza y un lugar histórico; luego decimos por qué son importantes.

2. Escribimos: en una hoja dibujamos un símbolo de Asunción y escribimos una frase corta: «Yo cuido mi ciudad cuando…».