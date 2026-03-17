Cuerpo en movimiento: las bases invisibles del aprendizaje infantil

En este marco, la psicomotricidad integra movimiento, pensamiento y emoción. Describe cómo el niño aprende a controlar su cuerpo mientras comprende el mundo que lo rodea y fortalece sus vínculos. Durante los primeros años de vida, esta integración resulta decisiva, ya que sienta las bases de múltiples competencias esenciales.

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Uno de sus pilares es el desarrollo motor, que abarca habilidades gruesas —como correr, saltar o trepar— y finas —como dibujar, escribir o manipular objetos pequeños—. Ambas permiten explorar, experimentar y actuar con mayor autonomía. A esto se suma la coordinación y el equilibrio, que posibilitan sincronizar movimientos, mantener la estabilidad y articular la acción de los ojos y las manos.

La conciencia corporal y espacial también forma parte de este proceso. El niño reconoce las partes de su cuerpo, entiende cómo se mueven y aprende a ubicarse en el espacio. Esta comprensión favorece desplazamientos seguros y una interacción más eficaz con distintos entornos.

El movimiento impacta, además, en el desarrollo cognitivo. A través del juego y la actividad física, los niños descubren relaciones de causa y efecto, ensayan soluciones y estimulan la creatividad. El aprendizaje no ocurre aislado del cuerpo: pensar también implica actuar.

En el plano social y emocional, la actividad compartida promueve cooperación, respeto por reglas, espera de turnos y expresión adecuada de sentimientos. Superar retos físicos fortalece la autoestima y consolida la confianza en las propias capacidades.

La psicomotricidad se estimula mediante juego libre, educación física, danza, arte y propuestas que exijan coordinación y reflexión. Un enfoque equilibrado, que contemple todas estas dimensiones, favorece un crecimiento armónico.

Dentro del desarrollo motor se distinguen dos grandes categorías: motricidad gruesa y motricidad fina. La primera involucra los grandes grupos musculares y permite acciones como caminar, correr o mantener el equilibrio. Su evolución comienza en los primeros meses de vida, con el control de la cabeza, el gateo y los primeros pasos, y progresa hacia movimientos más complejos como lanzar o atrapar. Es esencial para el juego activo, el deporte y la salud física general.

La motricidad fina, en cambio, implica movimientos precisos de las manos y los dedos. Se inicia con el agarre reflejo y avanza hacia la pinza digital y tareas cada vez más delicadas, como escribir o abotonar. Estas destrezas resultan indispensables para la vida cotidiana y se vinculan estrechamente con procesos cognitivos, pues exigen planificación y resolución de problemas.

Ambas dimensiones son complementarias y decisivas para el desarrollo integral. Mientras una potencia la coordinación global y la resistencia física, la otra afina la precisión y el pensamiento.

Fuente: - EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.