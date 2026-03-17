Formación Docente Contínua
17 de marzo de 2026 - 01:00

Las clases de verbos según su conjugación en guaraní

Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive
Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupiveArchivo, ABC Color

Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

1. Ñe’ẽtéva ñemohenda iñemosusũ rupive.

Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive
Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive

Lea más: El lexema o núcleo verbal en guaraní

1.1 Ñe’ẽtéva tee: iñe’ẽpy ñe’ẽtéva voi ha oiporu oñemosusũ hag̃ua umi ñe’ẽky mboyvegua papy ha avaite reheguaha: a – re – o ja (ña) – ro – pe – o, (térã ai-rei-oi–ha–re–ho).

1. Clases de verbos según su conjugación

1.1 Propios: son los verbos con núcleos propiamente verbales que al conjugarse utiliza raíces propiamente verbales. Las partículas de número y persona: a – re – o – ja (ña) – ro – pe – o, (o ai-rei-oi–ha– re–ho).

Tembiecharã - Ejemplos:

Ñe’ẽtéva jurugua (verbo oral)

Gueru (traer)

Agueru (traigo)

Regueru (traes)

Ogueru (trae)

Jagueru (traemos -incluyente-)

Rogueru (traemos -excluyente-)

Pegueru (traen)

Ogueru (traen)

Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive
Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive

Ñe’ẽtéva tĩgua (verbo nasal)

Ma’ẽ (mirar)

Ama’ẽ (miro)

Rẽma’ẽ (miras)

Oma’ẽ (mira)

Ñama’ẽ (miramos -incluyente-)

Roma’ẽ (miramos -excluyente-)

Pema’ẽ (miran)

Oma’ẽ (miran)

1.2 Oñe’ẽva aváre. Umi ñe’ẽ téragui oúva (tero, teroja térã ñe’ẽteja) oñembohekóva ñe’ẽtéva ramo oñemosusũvo.

1.2 Predicativos. Son verbos conjugados, cuyos lexemas base son los sustantivos, los adjetivos o los adverbios.

Tembiecharã - Ejemplo:

Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive
Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive
Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive
Ñe’etéva ñemohenda iñemosusu rupive

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.