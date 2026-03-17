Las clases de verbos según su conjugación en guaraní

1. Ñe’ẽtéva ñemohenda iñemosusũ rupive.
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1.1 Ñe’ẽtéva tee: iñe’ẽpy ñe’ẽtéva voi ha oiporu oñemosusũ hag̃ua umi ñe’ẽky mboyvegua papy ha avaite reheguaha: a – re – o ja (ña) – ro – pe – o, (térã ai-rei-oi–ha–re–ho).
1. Clases de verbos según su conjugación
1.1 Propios: son los verbos con núcleos propiamente verbales que al conjugarse utiliza raíces propiamente verbales. Las partículas de número y persona: a – re – o – ja (ña) – ro – pe – o, (o ai-rei-oi–ha– re–ho).
Tembiecharã - Ejemplos:
Ñe’ẽtéva jurugua (verbo oral)
Gueru (traer)
Agueru (traigo)
Regueru (traes)
Ogueru (trae)
Jagueru (traemos -incluyente-)
Rogueru (traemos -excluyente-)
Pegueru (traen)
Ogueru (traen)
Ñe’ẽtéva tĩgua (verbo nasal)
Ma’ẽ (mirar)
Ama’ẽ (miro)
Rẽma’ẽ (miras)
Oma’ẽ (mira)
Ñama’ẽ (miramos -incluyente-)
Roma’ẽ (miramos -excluyente-)
Pema’ẽ (miran)
Oma’ẽ (miran)
1.2 Oñe’ẽva aváre. Umi ñe’ẽ téragui oúva (tero, teroja térã ñe’ẽteja) oñembohekóva ñe’ẽtéva ramo oñemosusũvo.
1.2 Predicativos. Son verbos conjugados, cuyos lexemas base son los sustantivos, los adjetivos o los adverbios.
Tembiecharã - Ejemplo:
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.