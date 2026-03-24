Proceso metodológico de planificación estratégica institucional

Es el proceso metodológico que debería ser seguido por las instituciones educativas para desarrollar su planificación estratégica:

a. Diagnóstico institucional

Consiste en analizar la situación actual de la escuela: logros, dificultades, brechas de aprendizaje, condiciones de infraestructura, relaciones con la comunidad y recursos disponibles. Este diagnóstico es la base para identificar prioridades.

b. Definición de objetivos y metas

A partir del diagnóstico, se establecen objetivos estratégicos claros y medibles que responderán a las necesidades detectadas. Las metas deben estar alineadas con las directrices educativas nacionales y las prioridades de la comunidad.

c. Formulación de estrategias y acciones

Se diseñan estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados en el PEI. Estas incluyen acciones pedagógicas, organizativas, comunitarias y administrativas que se implementarán en el POA.

d. Implementación y monitoreo

El proceso de implementación requiere asignar responsabilidades, gestionar recursos, coordinar actividades y evaluar el avance de acuerdo con indicadores previamente definidos. El monitoreo continuo permite ajustar estrategias y corregir desviaciones.

e. Evaluación y retroalimentación

La evaluación final analiza los resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados, produciendo aprendizajes institucionales para la siguiente planificación. La retroalimentación promueve la mejora continua.

Rol de los actores en la planificación estratégica

La planificación estratégica en educación en el Paraguay, según el manual, no es responsabilidad exclusiva del equipo directivo, sino de todos los actores del proceso educativo:

- Directivos. Lideran el proceso, coordinan acciones, gestionan recursos, promueven la cohesión del equipo y articulan la ejecución del PEI y POA.

- Docentes. Participan activamente en el diagnóstico institucional y en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas a través del PCI.

- Estudiantes y familias. Aportan perspectivas sobre necesidades, prioridades y expectativas, enriqueciendo la visión institucional.

- Comunidad local y autoridades. Contribuyen con recursos, apoyo y oportunidades para contextualizar la acción educativa.

Principios que sustentan la planificación estratégica escolar

Participación democrática

La planificación debe ser un proceso abierto y participativo, donde todos los actores tienen voz y contribuyen al diseño de soluciones educativas.

Contextualización

Cada institución debe adaptarse a las características, prioridades y realidades del contexto social y cultural de su entorno, generando respuestas educativas pertinentes.

Ciclo continuo de mejora

La planificación estratégica no es un evento único, sino un proceso cíclico de diagnóstico, acción, evaluación y ajuste.

Orientación hacia resultados

Las metas y estrategias deben permitir medir avances concretos en términos de aprendizaje, gestión institucional y bienestar estudiantil.

Articulación institucional

La planificación debe armonizar las acciones pedagógicas, administrativas, comunitarias y financieras, garantizando coherencia interna para alcanzar los fines educativos.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.