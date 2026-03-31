Verbos regulares de segunda conjugación (hareales) y verbos irregulares en guaraní

2.1.2. Ñe’ẽtéva hekojojáva mokõiha. Ñemosusũ (hareáva). Umi iñe’ẽpy iñambue’ỹva oñemosusũvo ha oiporúva ava ha papy ramo ñe’ẽky mboyveguáva: ha-, re-, ho-, ja/ña-, ro-, pe-, ho-.
Ojejuhu po ñe’ẽtévante peichagua ha umíva hína: ‘a, ‘u, y’u, ‘yta ha ‘yguy.
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2.1.2. Verbos regulares de segunda conjugación (hareales). Son aquellos cuyas raíces o núcleos permanecen invariables al ser conjugados y usa los prefijos personales: ha– re-, ho, ja/ña– ro-, pe– ho-.
Se encuentran solo cinco verbos de este grupo y son: ‘a (caer), ‘u (comer), y’u (beber), ‘yta, (nadar) ha ‘yguy (zambullir).
3. Ñe’ẽtéva hekojoja’ỹva. Ñe’ẽtéva iñambuéva iñe’ẽpýpe téra iñe’ẽky papy ha avaite rechaukahápe, hekoitégui oñemosusũvo. Mbohapy peichaguánte ojekuaa: ju, ha,’e.
3. Verbos irregulares. Son verbos cuyos núcleos y/o indicadores verbales varían del modelo original al ser conjugados. Se conocen solo tres: ju (venir), ha (ir) y ‘e (decir).
Fuente:- Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.