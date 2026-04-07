Desarrollo cognitivo: pensar, entender y actuar

- Sensoriomotora (0-2 años): aprendizaje a través de la acción directa. Aparecen nociones clave como la permanencia del objeto y la relación causa-efecto.

- Preoperacional (2-7 años): el lenguaje se vuelve herramienta central. Se fortalecen la memoria y la imaginación, aunque predomina una mirada egocéntrica.

- Operaciones concretas (7-11 años): surge el pensamiento lógico aplicado a situaciones reales. Se consolidan nociones de tiempo, cantidad y número.

- Operaciones formales (12 +): pensamiento abstracto, crítico e hipotético. El adolescente ya puede proyectar, cuestionar y teorizar.

Vygotsky, en cambio, pone el foco donde muchos fallan en mirar: el entorno social. Aprender no es un acto individual, sino una construcción compartida con adultos y pares.

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Percepción: el filtro de la realidad

La percepción no es solo «ver» u «oír»: es interpretar. Define cómo el niño entiende lo que lo rodea.

- Sentidos en evolución: desde percepciones difusas en bebés hasta reconocimiento preciso de los rostros, objetos y colores.

- Integración sensorial: combinar lo que se ve, se oye y se toca es clave para pensar y moverse con eficacia.

- Conciencia corporal y espacial: ubicarse en el espacio y controlar el cuerpo no es automático, se construye.

- Patrones y categorías: reconocer similitudes permite aprender letras, números y organizar el pensamiento.

- Lectura social y emocional: interpretar gestos y emociones ajenas es la base de la empatía.

- Peso del entorno: sin estímulos variados, no hay desarrollo perceptivo sólido.

Memoria: la base del aprendizaje

Sin memoria no hay aprendizaje, solo intentos fallidos de retener información.

- Sensorial: retiene impresiones inmediatas; incluso los bebés reconocen voces y olores familiares.

- Corto plazo: limitada al inicio, pero esencial para lenguaje y resolución básica de problemas.

- Memoria de trabajo: permite usar la información en tiempo real (seguir instrucciones, calcular, comprender).

- Largo plazo: almacena experiencias y conocimientos. Incluye:

+ Explícita: recuerdos conscientes.

+ Implícita: hábitos automáticos (como andar en bicicleta).

- Estrategias: repetir, organizar y relacionar mejora el rendimiento.

- Factores clave: emociones, entorno y calidad educativa impactan directamente.

Inteligencia: más que sacar buenas notas

La inteligencia no se reduce a responder bien un examen. Es la capacidad de adaptarse, resolver y crear.

- Piaget: la inteligencia evoluciona por etapas y se construye enfrentando problemas.

- Fluida vs. cristalizada:

+ Fluida: resolver lo nuevo.

+ Cristalizada: usar lo aprendido.

- Gardner y las inteligencias múltiples: no todos aprenden igual; hay diversas formas de ser inteligente.

- Pensamiento crítico y creativo: analizar y generar ideas son habilidades clave, no opcionales.

- Entorno y genética: ambos influyen, pero el contexto puede potenciar o limitar.

- Dimensión emocional y social: empatía, autocontrol y colaboración también son inteligencia.

- Evaluación: los test miden una parte, no el todo.

Fuentes: - EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.