Desarrollo cognitivo: pensar, entender y actuar

- Sensoriomotora (0-2 años): aprendizaje a través de la acción directa. Aparecen nociones clave como la permanencia del objeto y la relación causa-efecto.
- Preoperacional (2-7 años): el lenguaje se vuelve herramienta central. Se fortalecen la memoria y la imaginación, aunque predomina una mirada egocéntrica.
- Operaciones concretas (7-11 años): surge el pensamiento lógico aplicado a situaciones reales. Se consolidan nociones de tiempo, cantidad y número.
- Operaciones formales (12 +): pensamiento abstracto, crítico e hipotético. El adolescente ya puede proyectar, cuestionar y teorizar.
Vygotsky, en cambio, pone el foco donde muchos fallan en mirar: el entorno social. Aprender no es un acto individual, sino una construcción compartida con adultos y pares.
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Percepción: el filtro de la realidad
La percepción no es solo «ver» u «oír»: es interpretar. Define cómo el niño entiende lo que lo rodea.
- Sentidos en evolución: desde percepciones difusas en bebés hasta reconocimiento preciso de los rostros, objetos y colores.
- Integración sensorial: combinar lo que se ve, se oye y se toca es clave para pensar y moverse con eficacia.
- Conciencia corporal y espacial: ubicarse en el espacio y controlar el cuerpo no es automático, se construye.
- Patrones y categorías: reconocer similitudes permite aprender letras, números y organizar el pensamiento.
- Lectura social y emocional: interpretar gestos y emociones ajenas es la base de la empatía.
- Peso del entorno: sin estímulos variados, no hay desarrollo perceptivo sólido.
Memoria: la base del aprendizaje
Sin memoria no hay aprendizaje, solo intentos fallidos de retener información.
- Sensorial: retiene impresiones inmediatas; incluso los bebés reconocen voces y olores familiares.
- Corto plazo: limitada al inicio, pero esencial para lenguaje y resolución básica de problemas.
- Memoria de trabajo: permite usar la información en tiempo real (seguir instrucciones, calcular, comprender).
- Largo plazo: almacena experiencias y conocimientos. Incluye:
+ Explícita: recuerdos conscientes.
+ Implícita: hábitos automáticos (como andar en bicicleta).
- Estrategias: repetir, organizar y relacionar mejora el rendimiento.
- Factores clave: emociones, entorno y calidad educativa impactan directamente.
Inteligencia: más que sacar buenas notas
La inteligencia no se reduce a responder bien un examen. Es la capacidad de adaptarse, resolver y crear.
- Piaget: la inteligencia evoluciona por etapas y se construye enfrentando problemas.
- Fluida vs. cristalizada:
+ Fluida: resolver lo nuevo.
+ Cristalizada: usar lo aprendido.
- Gardner y las inteligencias múltiples: no todos aprenden igual; hay diversas formas de ser inteligente.
- Pensamiento crítico y creativo: analizar y generar ideas son habilidades clave, no opcionales.
- Entorno y genética: ambos influyen, pero el contexto puede potenciar o limitar.
- Dimensión emocional y social: empatía, autocontrol y colaboración también son inteligencia.
- Evaluación: los test miden una parte, no el todo.
Fuentes: - EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.
- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.