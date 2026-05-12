Liderazgo directivo en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI)

En este marco, las funciones del directivo adquieren una dimensión integradora. Coordinar acciones implica articular los esfuerzos de docentes, estudiantes, familias y demás actores institucionales, asegurando que todos trabajen en función de los objetivos del PEI. Motivar al equipo supone generar un clima de confianza, reconocimiento y compromiso, donde cada integrante se sienta parte activa del proyecto. Asimismo, gestionar recursos no se limita a lo material, sino que incluye la optimización del talento humano, el tiempo y las oportunidades de formación. Por último, supervisar procesos implica acompañar pedagógicamente, monitorear avances y tomar decisiones basadas en evidencias, promoviendo la mejora continua.

Lea más: Seguimiento y monitoreo del PEI

En cuanto al estilo de liderazgo, los manuales de orientación destacan la importancia de un enfoque participativo y democrático. Esto significa que el directivo fomenta espacios de diálogo, promueve la toma de decisiones compartidas y valora las iniciativas del equipo docente. Un liderazgo orientado a resultados no se contrapone con lo participativo, sino que lo complementa: se establecen metas claras, se definen indicadores de logro y se evalúan los avances de manera sistemática. Este tipo de liderazgo fortalece la corresponsabilidad y favorece la sostenibilidad del PEI.

Por otra parte, el PEI tiene una incidencia directa en la cultura institucional, entendida como el conjunto de valores, normas y prácticas que caracterizan a la comunidad educativa. Los valores orientan las acciones y decisiones, las normas regulan la convivencia y las prácticas compartidas reflejan la identidad institucional en la vida cotidiana. El directivo, como líder pedagógico, tiene la responsabilidad de promover y consolidar estos elementos, asegurando que no queden solo en lo declarativo, sino que se vivencien en la práctica.

El impacto de una adecuada implementación del PEI se evidencia en la mejora del clima escolar, el fortalecimiento del compromiso de los actores educativos y la construcción de una identidad institucional sólida. Un clima escolar positivo favorece los aprendizajes, reduce los conflictos y promueve el bienestar. El compromiso se traduce en mayor participación, responsabilidad y sentido de pertenencia. Finalmente, una identidad institucional clara permite proyectar la institución hacia la comunidad con coherencia y credibilidad.

El liderazgo directivo, es determinante para que el PEI deje de ser un documento formal y se convierta en una herramienta viva de transformación educativa.

Fuentes: - HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.