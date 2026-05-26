Evaluación del Plan Operativo Anual (POA)

La evaluación del POA se desarrolla como parte del proceso global de evaluación del PEI y debe considerar dos dimensiones esenciales: la evaluación de proceso y la evaluación de resultados o productos. La primera se centra en el seguimiento continuo de las actividades planificadas, verificando si estas se ejecutan conforme a lo previsto en términos de responsables y recursos. Este tipo de evaluación permite introducir ajustes oportunos durante la implementación, fortaleciendo la toma de decisiones del equipo directivo y del Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EGIE).

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Por otro lado, la evaluación de resultados analiza el grado de logro de los objetivos específicos y metas propuestas en el POA. Para ello, se utilizan indicadores previamente definidos y medios de verificación que evidencian los avances alcanzados en cada una de las dimensiones de la gestión escolar: pedagógica, organizacional, comunitaria y administrativa-financiera. Este enfoque integral garantiza que la evaluación no se limite a aspectos cuantitativos, sino que también contemple cambios cualitativos en la institución educativa.

La evaluación del POA debe realizarse siguiendo una serie de pasos que incluyen la recolección de información, el análisis de los resultados, la elaboración de conclusiones y la redacción de un informe final. Este informe constituye un insumo clave para la rendición de cuentas y para la planificación del siguiente ciclo anual, promoviendo una cultura de mejora continua.

Asimismo, se destaca el carácter participativo de la evaluación, en el que intervienen los directivos, los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa. Esta participación favorece la transparencia, el compromiso institucional y la construcción colectiva de soluciones ante las dificultades detectadas. La evaluación deja de ser un acto meramente técnico para convertirse en una herramienta formativa y de aprendizaje organizacional.

Por todo lo expuesto, la evaluación del POA es un proceso estratégico que permite a la institución educativa reflexionar sobre su práctica, identificar logros y desafíos, y reorientar sus acciones en función de los objetivos institucionales. Su adecuada implementación fortalece la gestión escolar, contribuye a la calidad educativa y asegura la coherencia entre la planificación y la acción, en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes.

Fuentes: - HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.