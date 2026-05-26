Los tiempos del verbo en guaraní

4. Ñe’ẽtéva ára ñemoambue. Oñanduka araka’etépa ojehu ñe’ẽtéva omoandúva. Umíva hína ag̃agua, mboyvegua ha upeigua.

Accidentes de tiempo del verbo. Indican el tiempo de la realización de la acción del verbo. Los tiempos son: presente, pasado y futuro.

Lea más: Ñe’etéva ñe’eapoha ñemoambue

4.1. Ára ag̃agua. Ohechauka ára oñeimehahína. Naiñe’ẽkýi.

Tiempo presente. Indica el momento actual en que se realiza la acción. No posee partícula de tiempo.

4.2. Ára mboyvegua. Omombe’u mba’e ojejapóva ára ag̃agua mboyve.

Tiempo pasado o pretérito. Sitúa una acción en un momento anterior al presente.

4.2.1. Mboyveguaite. Ohechauka ojejapova’ekue ymáma. Oiporu ñe’ẽky “akue”, puso’ỹ rehe ojoajúva ñe’ẽpýre.

Pretérito perfecto. Indica que la acción se realizó en un tiempo lejano. Utiliza la partícula «akue» sin pusó unida al lexema verbal.

Tembiecharã - Ejemplos

4.2.2. Mboyveguaiteve. Ohechauka ojejapova’ekue ymavéma. Oiporu ñe’ẽky “va’ekue” ojoajúva ñe’ẽpýre.

Pretérito pluscuamperfecto. Indica que la acción se realizó en un tiempo más lejano. Utiliza la partícula «va’ekue» unida al lexema.

Tembiecharã - Ejemplos

4.2.3. Mboyvegua puku. Ohechauka tembiapo ndojekuaa porãiva araka’épa oñepyrũ ha opa. Oiporu ñe’ẽky “mi” ha ojáva ñe’ẽpýre.

Pretérito imperfecto. Expresa una acción pasada cuyo principio y fin no está definido. Utiliza la partícula «mi» unida al lexema.

Tembiecharã - Ejemplos

4.2.4. Mboyvegua ramo. Ohechauka nda’aréiva oikohague. Oiporu ñe’ẽky “kuri”.

Pretérito reciente. Señala que la acción se realizó en un tiempo pasado recientemente. Utiliza la partícula «kuri».

Tembiecharã - Ejemplos

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.