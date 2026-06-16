Enseñar sin improvisar. Principios didácticos para una educación transformadora

Mientras el mundo exige pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas, numerosas aulas continúan funcionando bajo modelos tradicionales donde el estudiante escucha, copia y repite.

Lea más: El juego y la comprensión del mundo. Principios pedagógicos en Educación Inicial

Hablar de principios didácticos implica reflexionar seriamente sobre cómo se enseña, para qué se enseña y qué tipo de ciudadanos se están formando en las escuelas paraguayas.

Uno de los pilares fundamentales de la educación contemporánea es colocar al estudiante en el centro del proceso educativo. Esto significa abandonar la idea del alumno como receptor pasivo y reconocerlo como protagonista de su aprendizaje. En Paraguay, donde muchas aulas son numerosas y heterogéneas, este desafío exige que el docente adapte estrategias, contemple distintos ritmos de aprendizaje y comprenda que no todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo.

La autonomía también ocupa un lugar clave. Un estudiante dependiente del docente para cada actividad difícilmente desarrollará competencias para enfrentar situaciones reales. Educar no consiste únicamente en transmitir información, sino en formar personas capaces de pensar, decidir y actuar con responsabilidad.

Otro principio esencial es el constructivismo, corriente que sostiene que el aprendizaje ocurre cuando el alumno construye conocimientos a partir de experiencias previas. Resulta absurdo enseñar contenidos alejados de la vida cotidiana de los estudiantes mientras se ignoran problemáticas cercanas como el cuidado ambiental, la convivencia escolar, la cultura local o el uso responsable de la tecnología.

El aprendizaje significativo exige precisamente eso: relevancia. Cuando los contenidos tienen sentido para el estudiante, aumenta la motivación, mejora la participación y el aprendizaje se vuelve duradero. Un niño comprende mejor las fracciones al relacionarlas con situaciones de compra y venta, así como entiende mejor la lectura cuando analiza textos cercanos a su entorno cultural.

La interacción social constituye otro componente indispensable. El aula no debe convertirse en un espacio de silencio permanente donde hablar sea sinónimo de indisciplina.

La motivación también merece atención especial. Cada clase debe despertar curiosidad, generar preguntas y estimular la participación activa.

Por otra parte, la evaluación no debería limitarse a colocar notas. La retroalimentación continua permite detectar dificultades, corregir errores y acompañar el progreso de cada alumno.

La inclusión y la atención a la diversidad son principios irrenunciables en la educación actual. Además, la educación debe apuntar al desarrollo integral. Formar estudiantes también implica educar emociones, valores y actitudes. El respeto, la empatía, la solidaridad y la responsabilidad no se enseñan con discursos vacíos, sino mediante experiencias cotidianas dentro de la escuela y con una base sólida que debería aportar cada familia en el hogar.

La reflexión constante y la capacitación continua son obligaciones profesionales de todo docente en el aula. En una sociedad cambiante, el educador que deja de aprender termina enseñando contenidos y metodologías que ya no responden a las necesidades del presente.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.