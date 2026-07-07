Elementos constitutivos del Proyecto Curricular Institucional (PCI)

Es una herramienta técnica elaborada por el equipo directivo y docente, cuya finalidad es ofrecer soluciones pedagógicas a los problemas de enseñanza y aprendizaje detectados en el diagnóstico institucional.

El PCI surge de la necesidad de adecuar el currículum nacional a la realidad específica de cada institución educativa. Esto implica que no se trata de un documento uniforme para todas las escuelas, sino de una propuesta curricular propia, construida a partir de la reflexión crítica sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes, las prácticas docentes, los recursos disponibles y las características del contexto local. El documento curricular se convierte así en una guía orientadora de las acciones pedagógicas y en un referente para la elaboración de los proyectos de aula.

Estos elementos permiten estructurar de manera coherente la propuesta pedagógica institucional y garantizar que las acciones educativas respondan a objetivos claramente definidos. Los componentes son: denominación del proyecto, diagnóstico, caracterización de la población escolar, objetivo general, meta general, objetivos específicos, metas específicas, diseños curriculares adecuados, lineamientos metodológicos, plan de estudio adecuado, lineamientos de evaluación, lineamientos de acompañamiento y plan de ejecución.

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1.Denominación del proyecto

La denominación del proyecto constituye el primer elemento del PCI. Consiste en el nombre que identifica la propuesta curricular institucional. Este nombre no debe ser elegido de manera arbitraria, sino que debe reflejar claramente la solución que la institución plantea para enfrentar los principales problemas de aprendizaje y enseñanza identificados en el diagnóstico institucional.

La denominación debe ser significativa, motivadora y coherente con el propósito central del proyecto. A través de ella se expresa la intención pedagógica de la institución y se comunica a toda la comunidad educativa el sentido de las acciones que se desarrollarán. Un buen nombre permite visualizar de manera sintética el rumbo que tomará la gestión curricular durante el periodo de vigencia del proyecto.

Además, la denominación debe guardar una estrecha relación con el objetivo general del PCI. Esto significa que el nombre del proyecto debe anticipar el resultado esperado y reflejar la orientación pedagógica que guiará las decisiones curriculares institucionales. De esta manera, la denominación se convierte en una expresión concreta de la identidad pedagógica de la institución.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.