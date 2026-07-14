Modos narrativo verosímil, narrativo inverosímil y anhelativo en guaraní

6.13. Ñe’ẽreko omba’emombe’úva añetehápe. Ohechaukase tembiapo ojejapo añeteha. Oiporu ñe’ẽky “niko”, “ningo” térã “ko” ipu’atã’ỹva.

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6.13. Modo narrativo verosímil. Quiere resaltar la veracidad de lo que se dice. Sus partículas átonas, pueden ser: «niko», «ningo» o «ko».

Tembiecharã - Ejemplos

- Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Aikuaáko. Sé (en verdad).

Reikuaáko. Sabes (en verdad).

Oikuaáko. Sabe (en verdad)

Jaikuaáko. Sabemos (en verdad).

- Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Añembo’éningo. Rezo (realmente).

Reñembo’éningo. Rezas (realmente).

Oñembo’éningo. Reza (realmente).

Ñañembo’éningo. Rezamos (realmente).

6.14. Ñe’ẽreko omombe’úva oikuaa porã’ỹva. Ohechauka oñemombe’uha mba’e ojekuaa porã’ỹva. Oiporu ñe’ẽky “ndaje” térã imombykyha “je” ipu’atã’ỹva.

6.14. Modo narrativo inverosímil. Indica que se está informando sobre algo que no se conoce con veracidad. Utiliza las partículas «ndaje» o su apócope «je» (átona).

Tembiecharã - Ejemplos

- Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Ajúndaje. Vine (supuestamente).

Rejúndaje. Viniste (supuestamente).

Oúndaje. Vino (supuestamente).

Pejúndaje. Vinieron (supuestamente).

- Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Amendándaje. Me casé (supuestamente).

Remendándaje. Te casaste (supuestamente).

Omendándaje. Se casó (supuestamente).

Pemendándaje. Se casaron (supuestamente).

6.15. Ñe’ẽreko mba’epota’asy. Ohechauka ojepota’asyha oiko pe oje’éva. Oiporu ñe’ẽky “nga’u” ipu’atã’ỹva.

6.15. Modo anhelativo. Expresa el anhelo de que se realice la acción. Utiliza la partícula átona «nga’u».

Tembiecharã - Ejemplos

- Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Akueránga’u. Ojalá me cure.

Rekueránga’u. Ojalá te cures.

Okueránga’u. Ojalá se cure.

Jakueránga’u. Ojalá nos curemos.

- Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Apu’ãnga’u. Ojalá me levante.

Repu’ãnga’u. Ojalá te levantes.

Opu’ãnga’u. Ojalá se levante.

Ñapu’ãnga’u. Ojalá nos levantemos.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.