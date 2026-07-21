Formación Docente Contínua
21 de julio de 2026 a la - 01:00

Modos aparencial, pietativo y frecuentativo en guaraní

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GENTILEZA

Ñe’ereko ojejapogua’úva, angapy ha tapiáva

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

6.16. Ñe’ẽreko ojejapogua’úva. Ohechauka tembiapopy ojejapogua’únteha. Oraha ñe’ẽky “gua’u” ipu’atãva.

Modo aparencial. Indica que la acción solo se realiza aparentemente, pero en realidad, no es así. Su partícula «gua’u» es tónica.

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Tembiecharã - Ejemplos

- Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Che ajavygua’u. Yo finjo que me equivoco.

Nde rejavygua’u. Tú finges que te equivocas.

Ha’e ojavygua’u. Él finge que se equivoca.

- Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Akañygua’u. Finjo que me pierdo.

Rekañygua’u. Finges que te pierdes.

Okañygua’u. Finge que se pierde.

* Kañy también puede significar esconderse o desaparecer.

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6.17. Ñe’ẽreko angapy. Oñanduka angapyhy pe oje’évape térã poriahuvereko iñe’ẽky “anga” (ipu kangýva).

Modo pietativo. Denota piedad en lo que se dice o manifiesta. Partícula «anga» (átona).

Tembiecharã - Ejemplos

- Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Nde rekái’anga. Tú te quemas.

Ha’e okái’anga. Él se quema.

Peẽ pekái’anga. Ustedes se queman.

- Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Nerasẽ’anga. Lloras.

Hasẽ’anga. Llora.

Penerasẽ’anga. Lloran.

* Se expresan con compasión (pobrecito/ pobrecita).

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6.18. Ñe’ẽteko tapiáva. Ohechauka py’ỹi oikoha tembiapo. Oiporu ñe’ẽky ipu’atãva “mante”.

Modo frecuentativo. Indica que la acción se realiza en forma frecuente. Utiliza la partícula tónica «mante».

Tembiecharã - Ejemplos

- Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Che ajeimante. Yo me esquivo.

Nde rejeimante. Tú te esquivas.

Ha’e ojeimante. Él se esquiva.

Ñande jajeimante. Nosotros nos esquivamos.

- Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Akirirĩmante. Me callo.

Rekirirĩmante. Te callas

Okirirĩmante. Se calla

Ñakirirĩmante. Nos callamos.

* Se expresan como una sola opción (únicamente).

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.