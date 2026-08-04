Procesos de acompañamiento pedagógico para docentes de la Educación Escolar Básica (EEB)

En la EEB el acompañamiento adquiere características particulares debido a que los docentes mantienen una relación permanente con un mismo grupo de estudiantes, lo que permite un seguimiento continuo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este nivel cobra especial importancia la figura del inductor, un docente con mayor experiencia que acompaña a los maestros que inician su carrera profesional. Su función consiste en facilitar la inserción del docente novel en la cultura institucional, orientarlo en la planificación, el desarrollo de clases, la evaluación y la gestión del aula. Paralelamente, los mentores, generalmente coordinadores pedagógicos con formación especializada en didácticas, acompañan la incorporación de innovaciones curriculares, especialmente en Lengua, Matemática y Ciencias.

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El proceso de acompañamiento se desarrolla desde una relación horizontal entre pares, basada en la confianza, el respeto y el aprendizaje mutuo. El mentor no actúa como supervisor ni evaluador, sino como facilitador que promueve la reflexión crítica sobre las prácticas docentes. A través de observaciones de clases, análisis de planificaciones, revisión de trabajos estudiantiles y conversaciones pedagógicas ayuda al docente a identificar fortalezas, reconocer dificultades y construir estrategias de mejora adaptadas a las características de su contexto educativo.

En la EEB el acompañamiento también promueve el trabajo colaborativo entre los docentes mediante reuniones de planificación, talleres de formación, intercambio de experiencias y comunidades de aprendizaje. Estas acciones favorecen la construcción colectiva del conocimiento pedagógico y fortalecen la capacidad institucional para responder a la diversidad de los estudiantes, desarrollar prácticas inclusivas y mejorar los ambientes de aprendizaje. Asimismo, el mentor impulsa la utilización de materiales curriculares, recursos didácticos y estrategias innovadoras que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes.

Otro aspecto fundamental es la vinculación con las familias y la comunidad. El acompañamiento incentiva a los docentes para reconocer los recursos del entorno, establecer alianzas con organizaciones locales y promover una educación contextualizada que responda a las necesidades socioculturales de los estudiantes. De esta manera, el proceso trasciende el aula y fortalece la corresponsabilidad educativa entre institución educativa, familia y comunidad.

Cabe destacar que para que el acompañamiento sea efectivo, la institución debe generar condiciones organizacionales favorables: tiempos institucionales para el trabajo conjunto, reconocimiento del rol del mentor, espacios de intercambio y apoyo permanente del equipo directivo. En conjunto, estos elementos convierten al acompañamiento pedagógico en un proceso sistemático de mejora continua que fortalece el desarrollo profesional docente y contribuye a elevar la calidad de la Educación Escolar Básica.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.