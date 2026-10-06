El adverbio en guaraní

He’iséva. Ñe’ẽ omoambuekuaáva ñe’ẽtévape, teraykeguápe (teroja) térã ambue ñe’ẽtejápe.
Definición. Es la palabra que sirve para modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio.
Tembiecharã - Ejemplos
Oguata porã. Camina bien.
Oho mombyry. Se va lejos.
Oúta ko’ẽrõ. Vendrá mañana.
Ñe’ẽteja ñemohenda. Clasificación de los adverbios
1. Ñe’ẽteja tekogua. Ñe’ẽ ohechaukáva mba’éichapa oiko ñe’ẽtéva. Ñe’ẽjoajukatúpe oiko moĩmbaha tekogua opaichaguávaramo.
Adverbios de modo. Palabras que indican cómo se realiza la acción. En la oración ofician de complemento circunstancial de modo.
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Tembiecharã - Ejemplos
Porã: bien. Vai: mal. U/péicha: de ese modo. Asy: muy, demasiado. Pya’e: rápido. Mbegue: despacio. Amóicha: de aquel modo. Kóicha: de este modo. Mbyky: corto. Puku: largo. Péicha: así.
2. Ñe’ẽteja tendagua. Ohechauka moõitépa ojehu ñe’ẽtéva omoandúva. Ñe’ẽjoajukatúpe oiko moĩmbaha tendagua opaichaguáramo.
Adverbios de lugar. Son aquellas palabras que indican el lugar donde se realiza la acción. En la oración ofician de complemento circunstancial de lugar.
Tembiecharã - Ejemplos
Ko’ápe (ápe): aquí. Upépe (pépe)/Amo: allá, allí. Yvate: arriba. Yguýpe: abajo. Yvýpe: en el suelo.
Okápe: afuera. Hyepýpe: adentro. Mombyry: lejos. Ag̃ui: cerca. Pýpe: dentro de.
3. Ñe’ẽteja araygua. Ko’ãva katu oñanduka araka’etépa ojehu ñe’ẽtéva omoandúva. Ñe’ẽjoajukatúpe oiko ichuguikuéra moĩmbaha opaichagua arayguáva.
Adverbios de tiempo. Son aquellas palabras que dan idea de tiempo de la acción verbal. En la oración ofician de complemento circunstancial de tiempo.
Tembiecharã - Ejemplos
Voi: temprano. Mboyve: antes (de). Ko’ág̃a (ág̃a): ahora. Ag̃aite: enseguida. Ag̃ave: más tarde. Upéi: después. Rire: luego. Araka’eve: nunca. Ko’ẽrõ: mañana.
Ramo: recién. Sapy’a: de repente. Gueteri: aún, todavía. Kuehe: ayer. Márõ: nunca, jamás. Aje’i: hace un rato.
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.