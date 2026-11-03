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Formación Docente Contínua
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Pronombres como complementos circunstanciales en guaraní

Terarãnguete moimbaha opaichaguávaramo
Terarãnguete moimbaha opaichaguávaramoArchivo, ABC Color

Terarãnguete moimbaha opaichaguávaramo

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra
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1.4. Terarãnguete moĩmbaha opaichaguávaramo. Oĩ tendaguáva ha oporomoirũva.

Pronombres como complementos circunstanciales. Existen de lugar y de compañía.

1.4.1. Terarãnguete moĩmbaha opaichagua tendaguáva: ohechaukáva tenda.

Lea más: El pronombre en guaraní

Pronombres como complemento circunstancial de lugar: expresan sitio.

Ipapyteĩva - Singular

- Chepype: en mí.

- Ndepype: en ti.

- Ipype: en él/en ella.

Ipapyetáva - Plural

- Ñandepype: en nosotros (incluyente).

- Orepype: en nosotros (excluyente).

- Pendepype: en vosotros/as (en ustedes).

- Ipypekuéra: en ellos/en ellas.

Ejemplos - Tembiecharã

- Mborayhu oĩ pendepype.

- El amor está en ustedes (dentro de ustedes).

- Che ñembyasy aguereko chepype.

- Mi pena la tengo dentro de mí.

- Ne remiandu reñongatu ndepype.

- Tu sentimiento guardas dentro de ti.

1.4.2. Terarãnguete moĩmbaha opaichaguáva oporomoirũva: ohechauka ñe’ẽtéva ñemoirũ.

Pronombres en función de complemento circunstancial de compañía: expresan el acompañamiento del verbo.

Terarãnguete moimbaha opaichaguávaramo
Terarãnguete moimbaha opaichaguávaramo

Ipapyteĩva - Singular

- Chendive: conmigo

- Nendive: contigo.

- Hendive: consigo, con él/ ella.

Ipapyetáva - Plural

- Ñanendive: con nosotros/as (incluyente)

- Orendive: con nosotros/as (excluyente)

- Penendive: con vosotros/uds./vos.

- Hendivekuéra: con ustedes, con ellos/ellas.

Ejemplos - Tembiecharã

- Ha’ekuéra oñembosarái orendive.

- Ellos juegan con nosotros.

- Che ména ojeroky chendive.

- Mi esposo baila conmigo.

- Che menbykuña omopotĩkuri ko korapy penendive.

- Mi hija limpió este patio con ustedes.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.

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