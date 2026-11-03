Pronombres como complementos circunstanciales en guaraní

1.4. Terarãnguete moĩmbaha opaichaguávaramo. Oĩ tendaguáva ha oporomoirũva.
Pronombres como complementos circunstanciales. Existen de lugar y de compañía.
1.4.1. Terarãnguete moĩmbaha opaichagua tendaguáva: ohechaukáva tenda.
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Pronombres como complemento circunstancial de lugar: expresan sitio.
Ipapyteĩva - Singular
- Chepype: en mí.
- Ndepype: en ti.
- Ipype: en él/en ella.
Ipapyetáva - Plural
- Ñandepype: en nosotros (incluyente).
- Orepype: en nosotros (excluyente).
- Pendepype: en vosotros/as (en ustedes).
- Ipypekuéra: en ellos/en ellas.
Ejemplos - Tembiecharã
- Mborayhu oĩ pendepype.
- El amor está en ustedes (dentro de ustedes).
- Che ñembyasy aguereko chepype.
- Mi pena la tengo dentro de mí.
- Ne remiandu reñongatu ndepype.
- Tu sentimiento guardas dentro de ti.
1.4.2. Terarãnguete moĩmbaha opaichaguáva oporomoirũva: ohechauka ñe’ẽtéva ñemoirũ.
Pronombres en función de complemento circunstancial de compañía: expresan el acompañamiento del verbo.
Ipapyteĩva - Singular
- Chendive: conmigo
- Nendive: contigo.
- Hendive: consigo, con él/ ella.
Ipapyetáva - Plural
- Ñanendive: con nosotros/as (incluyente)
- Orendive: con nosotros/as (excluyente)
- Penendive: con vosotros/uds./vos.
- Hendivekuéra: con ustedes, con ellos/ellas.
Ejemplos - Tembiecharã
- Ha’ekuéra oñembosarái orendive.
- Ellos juegan con nosotros.
- Che ména ojeroky chendive.
- Mi esposo baila conmigo.
- Che menbykuña omopotĩkuri ko korapy penendive.
- Mi hija limpió este patio con ustedes.
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.