Representación e interpretación de datos recopilados

Pedro investigó sobre los medios de transporte con el que llegan los alumnos del 6.° grado a la escuela, y que se muestra en el gráfico de barras siguiente.
1. Completa la tabla con la cantidad de alumnos según el medio de transporte que emplean y responde las preguntas
a. ¿Cuál es el medio más utilizado por los alumnos?
b. ¿Cuántos alumnos hay en total en el 6.° grado?
c. ¿Cuántos alumnos se desplazan en transportes de 2 ruedas?
d. ¿Cuántos se desplazan en transportes de 4 ruedas?
2. Observa e interpreta el gráfico, luego completa los ejercicios
a. ¿Cuántos aplazados hay?
b. ¿Cuántas notas 5 más hay que 4?
3. La gráfica demuestra la cantidad de alumnos del 2.° grado según su preferencia por las frutas. Completa la tabla.
a. ¿Cuál es la fruta más preferida?, ¿y la menos preferida?
b. ¿Cuántos alumnos hay en el segundo grado?
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.