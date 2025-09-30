Matemática Primer Ciclo

Representación e interpretación de datos recopilados

La enseñanza de la recopilación de datos y su representación visual es una habilidad fundamental en estadística. Al aprender estos conceptos, se desarrolla la capacidad de interpretar información y utilizarla para tomar decisiones.

LOS DATOS Y LA ESTADÍSTICA
LOS DATOS Y LA ESTADÍSTICA

Pedro investigó sobre los medios de transporte con el que llegan los alumnos del 6.° grado a la escuela, y que se muestra en el gráfico de barras siguiente.

1. Completa la tabla con la cantidad de alumnos según el medio de transporte que emplean y responde las preguntas

a. ¿Cuál es el medio más utilizado por los alumnos?

b. ¿Cuántos alumnos hay en total en el 6.° grado?

c. ¿Cuántos alumnos se desplazan en transportes de 2 ruedas?

d. ¿Cuántos se desplazan en transportes de 4 ruedas?

2. Observa e interpreta el gráfico, luego completa los ejercicios

a. ¿Cuántos aplazados hay?

b. ¿Cuántas notas 5 más hay que 4?

3. La gráfica demuestra la cantidad de alumnos del 2.° grado según su preferencia por las frutas. Completa la tabla.

a. ¿Cuál es la fruta más preferida?, ¿y la menos preferida?

b. ¿Cuántos alumnos hay en el segundo grado?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.

