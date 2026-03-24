Unidades, decenas, centenas y unidades de mil: relaciones de equivalencias

Si tenemos el siguiente número: 999, respondemos las siguientes preguntas:
-¿Cuántas centenas hay? R: (9)
-¿Cuántas decenas hay? R: (9)
-¿Cuántas unidades hay? R: (9)
Si agregamos a 999 una unidad más, ¿cuánto tenemos?
Mil inicia un nuevo orden llamado orden de los miles.
Los números se leen en períodos de tres cifras:
Ejemplo: 1362 Se separa así: 1/362
Se lee mil trescientos sesenta y dos.
APRENDE MÁS
1. Completa las equivalencias.
a) 10 unidades = ___________ decena
b) 10 decenas = ____________ centena
c) 10 centenas = ___________ unidad de mil
2. Escribe cuántas unidades hay.
a) 2 decenas = _____________ unidades
b) 3 centenas =_____________ unidades
c) 1 unidad de mil = ________ unidades
3. Convierte.
a) 20 unidades = ___________ decenas
b) 400 unidades = __________ centenas
c) 3.000 unidades =_________ unidades de mil
4. Completa la tabla.
5. Escribe el número.
a) 3 decenas y 5 unidades =___________________
b) 4 centenas y 2 decenas =___________________
c) 1 unidad de mil y 6 centenas = _____________
6. Completa.
a) 100 unidades = __________ centena
b) 1.000 unidades =_________ unidad/es de mil
c) 10 centenas = ___________ unidades
7. Descompone los números en unidades.
Ejemplo: 245 = 200 + 40 + 5
a) 368 = ____________________________________
b) 154 = ____________________________________
c) 902 = ____________________________________
8. Resuelve el problema.
-Una biblioteca tiene 1.000 libros.
a) ¿Cuántas centenas son? ________________
b) ¿Cuántas decenas son? _________________