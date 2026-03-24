Matemática Primer Ciclo
24 de marzo de 2026 - 01:00

Unidades, decenas, centenas y unidades de mil: relaciones de equivalencias

Avanzamos con el aprendizaje de los números para leer y escribir con precisión.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Si tenemos el siguiente número: 999, respondemos las siguientes preguntas:

-¿Cuántas centenas hay? R: (9)

-¿Cuántas decenas hay? R: (9)

-¿Cuántas unidades hay? R: (9)

Si agregamos a 999 una unidad más, ¿cuánto tenemos?

Mil inicia un nuevo orden llamado orden de los miles.

Los números se leen en períodos de tres cifras:

Ejemplo: 1362 Se separa así: 1/362

Se lee mil trescientos sesenta y dos.

1. Completa las equivalencias.

a) 10 unidades = ___________ decena

b) 10 decenas = ____________ centena

c) 10 centenas = ___________ unidad de mil

2. Escribe cuántas unidades hay.

a) 2 decenas = _____________ unidades

b) 3 centenas =_____________ unidades

c) 1 unidad de mil = ________ unidades

3. Convierte.

a) 20 unidades = ___________ decenas

b) 400 unidades = __________ centenas

c) 3.000 unidades =_________ unidades de mil

4. Completa la tabla.

5. Escribe el número.

a) 3 decenas y 5 unidades =___________________

b) 4 centenas y 2 decenas =___________________

c) 1 unidad de mil y 6 centenas = _____________

6. Completa.

a) 100 unidades = __________ centena

b) 1.000 unidades =_________ unidad/es de mil

c) 10 centenas = ___________ unidades

7. Descompone los números en unidades.

Ejemplo: 245 = 200 + 40 + 5

a) 368 = ____________________________________

b) 154 = ____________________________________

c) 902 = ____________________________________

8. Resuelve el problema.

-Una biblioteca tiene 1.000 libros.

a) ¿Cuántas centenas son? ________________

b) ¿Cuántas decenas son? _________________