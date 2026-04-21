Unidades de longitud: el metro y el centímetro

El metro (m)

Es la unidad principal de longitud. Se utiliza para medir objetos grandes o distancias medianas.

Ejemplos: Tu estatura, el largo de un coche, la altura de una puerta o el ancho de tu clase.

El centímetro (cm)

Es una unidad mucho más pequeña. Imagina que divides un metro en 100 partes iguales; cada una de esas partes es un centímetro. Se usa para medir cosas pequeñas.

Ejemplos: El largo de un lápiz, el tamaño de una goma de borrar o el ancho de tu cuaderno.

Lea más: Medidas de longitud

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I. ¿Metro o centímetro? Escribe qué unidad usarías para medir los siguientes objetos:

1. Una hormiga:

2. El largo de un autobús:

3. El ancho de tu cuaderno:

4. El largo y el ancho de una piscina:

5. El largo y el ancho de un libro:

II. El detective de medidas. Busca estos objetos en casa y utiliza una regla para medirlos en centímetros (cm):

1. Tu cepillo de dientes: ____ cm.

2. Tu juguete favorito: _____ cm.

3. Tu dedo pulgar: ____cm.

III. ¡Conversión mágica! Recuerda que cada metro tiene 100 centímetros

¿Puedes completar estos espacios?

a. 2 metros = _____centímetros.

b. 5 metros = _____centímetros.

c. 300 centímetros = _____ metros.

V. Mide la longitud de las flores con la regla centimetrada y escribe cuántos cm (centímetros) tiene cada una

Fuente: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.