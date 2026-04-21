Matemática Primer Ciclo
21 de abril de 2026 - 01:00

Unidades de longitud: el metro y el centímetro

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GENTILEZA

La longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Las unidades de longitud son las medidas acordadas que usamos para decir cuánto mide una distancia, un objeto o la altura de una persona, entre otros. Sin ellas, si alguien te pide «un pedazo de cuerda», no sabrías de qué tamaño llevar.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

El metro (m)

Es la unidad principal de longitud. Se utiliza para medir objetos grandes o distancias medianas.

Ejemplos: Tu estatura, el largo de un coche, la altura de una puerta o el ancho de tu clase.

El centímetro (cm)

Es una unidad mucho más pequeña. Imagina que divides un metro en 100 partes iguales; cada una de esas partes es un centímetro. Se usa para medir cosas pequeñas.

Ejemplos: El largo de un lápiz, el tamaño de una goma de borrar o el ancho de tu cuaderno.

Lea más: Medidas de longitud

APRENDE MÁS

I. ¿Metro o centímetro? Escribe qué unidad usarías para medir los siguientes objetos:

1. Una hormiga:

2. El largo de un autobús:

3. El ancho de tu cuaderno:

4. El largo y el ancho de una piscina:

5. El largo y el ancho de un libro:

II. El detective de medidas. Busca estos objetos en casa y utiliza una regla para medirlos en centímetros (cm):

1. Tu cepillo de dientes: ____ cm.

2. Tu juguete favorito: _____ cm.

3. Tu dedo pulgar: ____cm.

III. ¡Conversión mágica! Recuerda que cada metro tiene 100 centímetros

¿Puedes completar estos espacios?

a. 2 metros = _____centímetros.

b. 5 metros = _____centímetros.

c. 300 centímetros = _____ metros.

V. Mide la longitud de las flores con la regla centimetrada y escribe cuántos cm (centímetros) tiene cada una

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Fuente: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.