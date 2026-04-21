Unidades de longitud: el metro y el centímetro

El metro (m)
Es la unidad principal de longitud. Se utiliza para medir objetos grandes o distancias medianas.
Ejemplos: Tu estatura, el largo de un coche, la altura de una puerta o el ancho de tu clase.
El centímetro (cm)
Es una unidad mucho más pequeña. Imagina que divides un metro en 100 partes iguales; cada una de esas partes es un centímetro. Se usa para medir cosas pequeñas.
Ejemplos: El largo de un lápiz, el tamaño de una goma de borrar o el ancho de tu cuaderno.
Lea más: Medidas de longitud
APRENDE MÁS
I. ¿Metro o centímetro? Escribe qué unidad usarías para medir los siguientes objetos:
1. Una hormiga:
2. El largo de un autobús:
3. El ancho de tu cuaderno:
4. El largo y el ancho de una piscina:
5. El largo y el ancho de un libro:
II. El detective de medidas. Busca estos objetos en casa y utiliza una regla para medirlos en centímetros (cm):
1. Tu cepillo de dientes: ____ cm.
2. Tu juguete favorito: _____ cm.
3. Tu dedo pulgar: ____cm.
III. ¡Conversión mágica! Recuerda que cada metro tiene 100 centímetros
¿Puedes completar estos espacios?
a. 2 metros = _____centímetros.
b. 5 metros = _____centímetros.
c. 300 centímetros = _____ metros.
V. Mide la longitud de las flores con la regla centimetrada y escribe cuántos cm (centímetros) tiene cada una
Fuente: MEC. 2014. Programa de Estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu ABC Escolar. 2015.