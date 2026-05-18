Matemática Primer Ciclo
19 de mayo de 2026 a la - 01:00

Las unidades de tiempo: ejercicios con respuestas

El tiempo es una medida que usamos para saber cuánto duran las cosas y en qué orden suceden.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Nos ayuda a entender cuándo pasa algo: antes, ahora o después.

Por ejemplo, el tiempo nos permite saber cuánto dura una clase, cuánto tardamos en llegar a la escuela, en qué momento del día desayunamos, almorzamos o dormimos, o cuándo es nuestro cumpleaños.

Existen diferentes unidades de tiempo que nos ayudan a organizar nuestras actividades:

El segundo: es una unidad muy pequeña. Se usa para medir cosas que duran muy poco, como un aplauso, una carrera de velocidad de 100 o 200 metros.

El minuto: tiene 60 segundos. Por ejemplo, lavarse las manos puede tomar un minuto.

La hora: tiene 60 minutos. Una clase puede durar una hora.

El día: tiene 24 horas. Un día incluye la mañana, la tarde y la noche.

La semana: tiene 7 días (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo).

El mes: puede tener 28, 30 o 31 días.

El año: tiene 12 meses. (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre).

<b>APRENDE MÁS</b>

1. Completa (elige de la lista la palabra correcta).

(segundo – minuto – hora – día – semana – mes – año)

a) Una ____________ tiene 60 minutos.

b) Una ____________ tiene 7 días.

c) Un _______________ tiene 12 meses.

d) Un _______________tiene 24 horas.

e) Un _______________ tiene 60 segundos.

2. Marca la opción correcta.

a) ¿Cuántos días tiene una semana?

-5

-7

-10

b) ¿Cuántos minutos tiene una hora?

-30

-60

-100

c) ¿Qué unidad usarías para medir una carrera corta?

-Año

-Hora

-Segundo

3. Verdadero o Falso.

a) Un día tiene 12 horas. ___

b) Una hora tiene 60 minutos. ___

c) Un año tiene 10 meses. ___

d) Un minuto tiene 60 segundos. ___

4. Ordena de menor a mayor.

(minuto – año – segundo – día – hora)

_________________________________

5. Responde.

a) ¿Cuántas horas tiene un día?

_________________________________

b) Nombra los días de la semana.

_________________________________

<b>Respuestas </b>

1. Completa.

a) hora b) semana c) año d) día e) minuto

2. Marca la opción correcta.

a) 7 b) 60 c) Segundo

3. Verdadero o Falso.

a) Falso b) Verdadero c) Falso d) Verdadero

4. Orden correcto de menor a mayor.

segundo – minuto – hora – día – año

5. Completa.

a) 24 horas

b) lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo