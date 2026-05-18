Las unidades de tiempo: ejercicios con respuestas

Nos ayuda a entender cuándo pasa algo: antes, ahora o después.
Por ejemplo, el tiempo nos permite saber cuánto dura una clase, cuánto tardamos en llegar a la escuela, en qué momento del día desayunamos, almorzamos o dormimos, o cuándo es nuestro cumpleaños.
Existen diferentes unidades de tiempo que nos ayudan a organizar nuestras actividades:
El segundo: es una unidad muy pequeña. Se usa para medir cosas que duran muy poco, como un aplauso, una carrera de velocidad de 100 o 200 metros.
El minuto: tiene 60 segundos. Por ejemplo, lavarse las manos puede tomar un minuto.
La hora: tiene 60 minutos. Una clase puede durar una hora.
El día: tiene 24 horas. Un día incluye la mañana, la tarde y la noche.
La semana: tiene 7 días (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo).
El mes: puede tener 28, 30 o 31 días.
El año: tiene 12 meses. (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre).
<b>APRENDE MÁS</b>
1. Completa (elige de la lista la palabra correcta).
(segundo – minuto – hora – día – semana – mes – año)
a) Una ____________ tiene 60 minutos.
b) Una ____________ tiene 7 días.
c) Un _______________ tiene 12 meses.
d) Un _______________tiene 24 horas.
e) Un _______________ tiene 60 segundos.
2. Marca la opción correcta.
a) ¿Cuántos días tiene una semana?
-5
-7
-10
b) ¿Cuántos minutos tiene una hora?
-30
-60
-100
c) ¿Qué unidad usarías para medir una carrera corta?
-Año
-Hora
-Segundo
3. Verdadero o Falso.
a) Un día tiene 12 horas. ___
b) Una hora tiene 60 minutos. ___
c) Un año tiene 10 meses. ___
d) Un minuto tiene 60 segundos. ___
4. Ordena de menor a mayor.
(minuto – año – segundo – día – hora)
_________________________________
5. Responde.
a) ¿Cuántas horas tiene un día?
_________________________________
b) Nombra los días de la semana.
_________________________________
<b>Respuestas </b>
1. Completa.
a) hora b) semana c) año d) día e) minuto
2. Marca la opción correcta.
a) 7 b) 60 c) Segundo
3. Verdadero o Falso.
a) Falso b) Verdadero c) Falso d) Verdadero
4. Orden correcto de menor a mayor.
segundo – minuto – hora – día – año
5. Completa.
a) 24 horas
b) lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo