Encuestas, tablas de valores y gráficos de barras

Lea más: Interpretemos gráficos estadísticos

Todos los días expresamos lo que nos gusta, lo que no apreciamos o nuestra opinión sobre algo: por ejemplo elegimos nuestro color favorito, la fruta que más nos gusta, nuestro juego preferido o la actividad que disfrutamos realizar. Pero ¿cómo podemos saber qué prefiere un grupo de personas y presentar esa información de manera clara y ordenada?

Para descubrirlo podemos realizar una encuesta, haciendo preguntas y registrando las respuestas obtenidas. Luego, esos datos pueden organizarse en una tabla de valores, que nos permite observar y comparar fácilmente las cantidades. Finalmente, podemos representar la información mediante un gráfico de barras, en el que la altura de cada barra muestra visualmente las cantidades obtenidas.

Actividad

Colores preferidos de los alumnos de 3.er grado

Realizamos una encuesta a 12 alumnos para conocer cuál de estos colores prefieren: rojo, azul, verde o amarillo.

1- Datos de la encuesta

2- Tabla de frecuencias

Ahora organizamos los resultados contando cuántos alumnos prefieren cada color. La suma debe dar 12.

3. Preguntas para interpretar la tabla

-¿Cuántos alumnos prefieren el color rojo?

-¿Qué colores son los más preferidos?

-¿Cuántos alumnos prefieren el color verde?

¿Cuántos alumnos fueron encuestados en total?

4. Gráfico de barras verticales

En el gráfico, la ordenada (eje vertical) representa la cantidad de alumnos y la abscisa (eje horizontal) representa los colores: rojo, azul, verde y amarillo.

Aprender sobre encuestas, tablas y gráficos de barras es importante porque nos ayuda a recoger, organizar, representar e interpretar información. Además, nos permite comparar cantidades, responder preguntas y obtener conclusiones a partir de datos de situaciones cotidianas.

De esta manera, desarrollamos nuestro pensamiento matemático y aprendemos a comprender mejor la información que encontramos a nuestro alrededor.

APRENDE MÁS

1. Realiza una encuesta a 8 personas de tu familia.

Pregunta: ¿Cuál es tu fruta favorita? Opciones: manzana, banana, naranja y frutilla.

2. Organiza las respuestas en una tabla.

3. Elabora un gráfico de barras con los resultados. En el eje horizontal coloca las frutas y en el eje vertical la cantidad de personas.

4. Responde: ¿Cuál fue la fruta más elegida? ¿Cuál fue la menos elegida?

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.