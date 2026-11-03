Ejercicios sobre > (mayor), < (menor) o = (igual), multiplicación y división para primer ciclo

1. Escribe > (mayor), < (menor) o = (igual) en los cuadritos según corresponda. Observa el ejemplo.
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2. Efectúa estas operaciones con exactitud.
4 x 2 =
9 ÷ 3 =
6 x 4 =
6 ÷ 2 =
3. Resuelve y verifica los resultados.
a. 9 x 7 =
b. 17 x 4 =
c. 22 x 9 =
d. 36 x 5 =
e. 42 x 3 =
f. 57 x 6 =
g. 60 x 8 =
h. 74 x 2 =
i. 85 x 3 =
j. 93 x 4 =
RESPUESTAS 3
a.63 b. 68 c. 198 d. 180 e. 126
f. 342 g. 480 h. 148 i. 255 j. 372
Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.