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Matemática Primer Ciclo
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Ejercicios sobre > (mayor), < (menor) o = (igual), multiplicación y división para primer ciclo

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Seguimos practicando para asegurar nuestros aprendizajes, aprobar el grado y disfrutar de unas felices vacaciones.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
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1. Escribe > (mayor), < (menor) o = (igual) en los cuadritos según corresponda. Observa el ejemplo.

Imagen sin descripción

Lea más: ¡A multiplicar y dividir números de una y dos cifras!

2. Efectúa estas operaciones con exactitud.

4 x 2 =

9 ÷ 3 =

6 x 4 =

6 ÷ 2 =

3. Resuelve y verifica los resultados.

a. 9 x 7 =

b. 17 x 4 =

c. 22 x 9 =

d. 36 x 5 =

e. 42 x 3 =

f. 57 x 6 =

g. 60 x 8 =

h. 74 x 2 =

i. 85 x 3 =

j. 93 x 4 =

RESPUESTAS 3

a.63 b. 68 c. 198 d. 180 e. 126

f. 342 g. 480 h. 148 i. 255 j. 372

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.

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