El ciclo del agua consta de varias etapas:

1. Evaporación. El agua de los océanos, lagos y ríos se evapora debido al calor del sol. Esto transforma el agua líquida en vapor de agua, que asciende a la atmósfera.

2. Condensación. Cuando la temperatura disminuye a medida que el vapor de agua sube, se enfría y se condensa formando nubes. Este proceso es el paso del estado de vapor de agua en pequeñas gotas de agua líquida.

3. Precipitación. Cuando las gotas de agua en las nubes se vuelven demasiado pesadas para permanecer en suspen- sión, caen a la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo.

Parte del agua precipitada se infiltra en el suelo para recargar acuíferos subterráneos. El agua que no se infiltra en el suelo se desplaza sobre la superficie terrestre hacia los ríos, lagos y océanos. Las plantas absorben agua del suelo y la liberan en la atmósfera como vapor de agua mediante un proceso llamado transpiración.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Observa la imagen y escribe lo que ocurre en el ciclo del agua

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Medio Natural y Salud. 1.er ciclo y essap.