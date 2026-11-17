Durante la clase de Comunicación, la profesora Paulina llevó al aula un libro titulado «Aventuras sobre dos ruedas». Los alumnos se acomodaron emocionados para escuchar la historia de Ferdinand, un niño que vivía en un país de Europa, famoso por sus hermosos canales, campos de tulipanes y miles de bicicletas.

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Ferdinand era un niño alegre y curioso que, desde muy pequeño, adoraba andar en bicicleta. En su país, las bicicletas eran tan comunes que parecían formar parte de cada familia. Los niños iban a la escuela pedaleando, los adul- tos se trasladaban al trabajo, los jóvenes visitaban a sus amigos y muchas familias salían de paseo los fines de semana.

Esto era posible porque existían numerosas ciclovías, estacionamientos para bicicletas, señales de tránsito y conductores acostumbrados a respetar a los ciclistas.

—¡Qué maravilloso sería vivir en un lugar así! —exclamó Roberto, uno de los alumnos.

La profesora continuó leyendo.

Al principio se caía. Sin embargo, nunca se rendía. Con los años, comenzó a participar en competencias de ciclismo. Gracias a su esfuerzo, disciplina y perseverancia, llegó a convertirse en campeón de varias carreras. ¡Cuánto orgullo sentía al recibir sus medallas! Pero lo que más le alegraba era animar a otros niños a practicar deportes.

—¡No todos tienen que ser campeones! —decía Ferdinand—. Lo importante es moverse, divertirse, cuidar la salud y nunca dejar de intentarlo.

Un día, después de ganar una competencia, Ferdinand explicó a sus compañeros que andar en bicicleta fortalecía los músculos y los huesos, mejoraba la resistencia física y favorecía el bienestar emocional. También les recordó que la bicicleta era una gran amiga del medio ambiente, porque no necesitaba combustible ni producía gases contaminantes mientras se pedaleaba. Además, permitía ahorrar dinero en transporte y combustible.

Al terminar la lectura, una de las alumnas levantó la mano y preguntó:

—¿Por qué en Paraguay no utilizamos tanto la bicicleta como en el país de Ferdinand?

—En nuestro país también hay muchas personas que utilizan bicicletas, pero podríamos mejorar las condiciones para que más niños y adultos puedan hacerlo con seguridad. Necesitamos más ciclovías bien señalizadas, calles en buen estado, estacionamientos seguros, árboles que proporcionen sombra y mayor respeto de los conductores hacia los ciclistas. También debemos aprender y cumplir las normas de tránsito.

Los alumnos comenzaron a imaginar cómo sería su comunidad con más bicicletas. Algunos sugirieron organizar campañas de educación vial, solicitar a las autoridades la construcción de ciclovías y promover jornadas recreativas en espacios seguros.

Desde aquel momento, los alumnos decidieron realizar más actividades físicas. Algunos practicarían ciclismo, otros jugarían fútbol, bailarían o caminarían con sus familias. También acordaron organizar una jornada deportiva escolar para compartir lo aprendido.

La historia de Ferdinand había logrado algo extraordinario: inspirar a un grupo de niños a descubrir que una vida saludable, un ambiente más limpio y una comunidad mejor pueden comenzar con pequeños cambios y grandes decisiones.