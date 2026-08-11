La artesanía paraguaya

1. Textiles y encajes

Ñandutí. Encaje tejido con agujas sobre bastidores circulares que imita la forma de una tela de araña. Es el símbolo artesanal de Itauguá.

Ao po’i. Fino tejido de algodón con delicados bordados, tradicional de Yataity, Guairá.

Poncho para’i de 60 listas. Poncho de algodón tejido con hilo fino y flecos hechos a mano. Es originario de Piribebuy y la técnica para confeccionarlo fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Encaje Ju. Elaborado con agujas y finas redes, característico de Piribebuy y Carapeguá.

Tejidos de poyvi y lana. Incluyen hamacas, colchas, frazadas y ponchos de lana de oveja. Se destacan Carapeguá y San Miguel (Misiones).

2. Alfarería y cerámica

Cerámica y alfarería en barro. Se elaboran cántaros, macetas, figuras decorativas y la tradicional gallinita de la suerte. Los principales centros de producción son Itá, Areguá y Tobatí.

Piezas en ñai’ũpo. (del guaraní: ñai’ũ = barro negro/arcilla, y po = mano, es decir, «barro hecho a mano»). Es una técnica ancestral que consiste en modelar el barro a mano, sin utilizar torno.

3. Orfebrería y trabajos en metal

Filigrana de oro y plata. Joyería elaborada con finísimos hilos de metal entrelazados para fabricar anillos, aros, collares, rosarios y dijes. Es un símbolo de Luque.

Termos, guampas y bombillas. Recipientes y accesorios de metal grabados o labrados para tomar tereré y mate.

4. Marroquinería y talabartería

Termos y guampas forrados en cuero. Decorados con técnicas de repujado y pirograbado realizadas a mano.

Calzados, bolsos y monturas. Elaborados con cuero vacuno curtido y moldeado. Sobresalen Atyrá, Luque, Ypacaraí y Tobatí.

5. Madera e instrumentos musicales

Arpas paraguayas y guitarras. Instrumentos construidos artesanalmente, principalmente en Luque e Ypacaraí.

Tallados en madera. Incluyen imágenes religiosas, personajes mitológicos, utensilios domésticos y figuras de animales de la fauna paraguaya. Se destacan Tobatí, Altos, Caaguazú y Capiatá.

6. Cestería y fibras vegetales

Sombreros de karanda’y y piri. Elaborados con fibras de plantas nativas.

Cestería y utensilios. Cestas, paneras, bolsones, pantallas y alfombras confeccionados con paja o caña, principalmente en Limpio y Tobatí.

7. Artesanía indígena

Tejidos de karaguata. Canastos (ajaka), redes y chalecos elaborados con fibras vegetales extraídas del karaguata, utilizados por pueblos indígenas del Chaco, como los ayoreos y chamacocos.

Cestería mbyá guaraní. Cestos tejidos con tacuarembó y decorados con tiras de guembepí que forman figuras geométricas.

Arte plumario y collares. Tocados, collares y otros adornos confeccionados con semillas silvestres y plumas de aves nativas.

Lea más: Artesanía del Paraguay (1)

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Lee las proposiciones y contesta con falso o verdadero. Justifica las falsas.

1. (____) El ñandutí es un encaje que imita la forma de una tela de araña y es característico de Itauguá.

2. (____) El ao po’i es un tejido elaborado principalmente con lana de oveja.

3. (____) El poncho para’i de 60 listas fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

4. (____) Las guampas y bombillas se utilizan para beber tereré y mate.

5. (____) La artesanía indígena utiliza únicamente metales preciosos como el oro y la plata.

6. (____) Los sombreros de karanda’y y piri se elaboran con fibras de plantas nativas.

<b>Respuestas</b>

1. Verdadero.

2. Falso. (El ao po’i se confecciona con algodón).

3. Verdadero.

4. Verdadero.

5. Falso. (Utiliza más fibras vegetales, semillas, plumas y otros materiales naturales).

6. Verdadero.

Fuentes: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales. 2.° ciclo.