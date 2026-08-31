Democracia: concepto, valores y principios

La palabra democracia significa «gobierno del pueblo».

En una democracia, los ciudadanos pueden elegir a sus autoridades mediante elecciones y también tienen derechos y responsabilidades que deben ser respetados para vivir en una sociedad justa y organizada.

Los valores democráticos son ideas y actitudes que ayudan a las personas a convivir respetando los derechos de los demás. Por ejemplo, respetar las opiniones de otras personas, escuchar cuando alguien habla, tratar a todos por igual y cumplir con nuestras responsabilidades son acciones que ayudan a fortalecer la democracia.

Los principios de la democracia son reglas fundamentales que orientan la vida democrática. Entre ellos se encuentran la participación ciudadana, el respeto de los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la elección de las autoridades mediante el voto y la división de los poderes del Estado.

Estos principios permiten evitar los abusos de poder y favorecen una convivencia basada en el diálogo y el respeto.

En Paraguay, la democracia está reconocida como forma de gobierno por la Constitución Nacional de 1992, que establece en su artículo 1 que la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Esto significa que las personas pueden participar en la vida del país y elegir a sus representantes, mientras que las autoridades deben gobernar respetando la Constitución, las leyes y los derechos de todos.

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La democracia no solo se practica cuando las personas adultas votan en las elecciones. También podemos aprender a vivir democráticamente desde la escuela y la familia. Escuchar y respetar las opiniones de nuestros compañeros, participar en las decisiones del grupo, cumplir las normas, resolver los conflictos mediante el diálogo y ayudar a quienes lo necesitan son pequeñas acciones que contribuyen a construir una sociedad más democrática. La democracia se fortalece cuando todas las personas conocen sus derechos, cumplen sus responsabilidades y respetan a los demás.

APRENDE MÁS

Lee atentamente cada afirmación y escribe V si es verdadera o F si es falsa.

1. ( ) La democracia es una forma de gobierno en la que las personas pueden participar en las decisiones que afectan a la sociedad.

2. ( ) El respeto, la igualdad, la libertad y la justicia son algunos valores democráticos.

3. ( ) En una democracia, solamente las autoridades tienen derechos y responsabilidades.

4. ( ) La Constitución Nacional de 1992 establece que Paraguay adopta, para su gobierno, la democracia representativa, participativa y pluralista.

5. ( ) La democracia solamente se practica cuando los adultos participan en las elecciones mediante el voto.

6. ( ) Escuchar y respetar las opiniones de los compañeros y resolver los conflictos mediante el diálogo son acciones que ayudan a fortalecer la democracia.

Fuentes: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales. 2.° ciclo