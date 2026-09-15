Diálogo sobre las vacaciones en guaraní Arapytu’u

Lea más: Ñemongeta

Mbo’ehára (Profesor): Maiteípa, mitãnguéra. Ko arapytu’u aja, mamópa pehose pepytu’úvo?

Hola, niños. Durante las vacaciones, ¿a dónde les gustaría ir a descansar?

Kalo (Carlos): Maitei, mbo’ehára. Che ahase che sy ndive Paraguarí-pe. Moõpa opyta upéva?

Hola, profesor. Yo quiero ir con mi mamá a Paraguarí. ¿Dónde queda eso?

Mbo’ehára: Hi’aguĩ. Opyta 70 km rupi Paraguaýgui. Upépe oĩ peteĩ tenda porã hérava Eco Reserva Mbatoví. Oguereko yvyra yvate, yvorasa osaingóva ha ysyry ipiro’y asýva. Iporãiterei.

Está cerca. Se encuentra a 70 kilómetros aproximadamente de Asunción. Allí hay un lugar hermoso llamado Eco Reserva Mbatoví. Tiene árboles altos, puentes colgantes y arroyos muy frescos. Es muy hermoso.

Jeruti (Paloma): Che aguerohoryve y. Moõpa ikatu aha che túva ndive oĩháme y, mbo’ehára?

¡A mí me gusta más el agua. ¿A dónde me puedo ir con mi padre donde haya agua, profesor?

Mbo’ehára: Jaguereko hetaiterei tenda oĩháme y. Oĩ Saltos del Monday, opytáva Presidente Franco-pe (Alto Paraná). Ohechauka y tuichaite ho’áva ha osyrýva hatã ka’aguy mbytépe.

Tenemos muchos lugares que tienen agua. Están los Saltos del Monday, que quedan en Presiden- te Franco (Alto Paraná). Muestra caídas de agua muy grandes que corren fuerte en medio de la selva.

Jeruti (Paloma): Mbo’ehára, ha hepýpiko upéva.

Profesor, ¿y es caro eso?

Mbo’ehára: Nahániri, ndahepýi.

No, no es caro.

Jeruti (Paloma): Avy’aiterei! Che ambyatýta viru aha hag̃ua upépe. Aguyje, mbo’ehára!

¡Estoy muy feliz! Voy a juntar el dinero para ir allí. ¡Gracias, profesor!

I. Embohovái ko’ã porandu. Responde estas preguntas.

1. Mávapa oñemongetahína mbo’ehaópe. ¿Quiénes están conversando en la escuela?

2. Mba’érepa oñemongeta hikuái. ¿De qué están conversando ellos?

3. Moõpa opyta Eco Reserva Mbatoví. ¿Dónde queda la Eco Reserva Mbatoví?

4. Moõpa opyta Saltos del Monday? ¿Dónde queda Saltos del Monday?

5. Moõpa nde rehose ko arapytu’u aja. ¿Dónde quieres ir en estas vacaciones?

II. Ehai (A) añetegua térã (J) japu. Escribe verdadero o falso.

1. ( ) Paraguarí opyta 70 km rupi Paraguaýgui. Paraguarí se encuentra a 70 kilómetros aproximadamente de Asunción.

2. ( ) Mbatoví oguereko yvyra yvate. Mbatoví tiene árboles altos.

3. ( ) Saltos del Monday opyta Presidente Franco-pe (Alto Paraná). Los Saltos del Monday quedan en Presidente Franco (Alto Paraná).

4. ( ) Saltos del Monday opyta táva mbytépe. Los Saltos del Monday quedan en medio de la ciudad.

5. ( ) Mitãnguéra ohose ambue tetãme arapytu’u aja. Los niños quieren ir a otro país durante las vacaciones.