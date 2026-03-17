Operaciones con números hasta la unidad de millón

- Los números grandes se entienden y se leen mejor si los dividimos en grupos de tres cifras.
- El millón inicia un nuevo orden llamado orden de los millones.
- Los números se leen en períodos de tres cifras:
Ejemplo:
7 159 362 o 7.159.362
Se separa así:
7 / 159 / 362
Se lee:
Siete millones ciento cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y dos.
1. Escribe al dictado los siguientes números:
- Dos millones ciento veinte mil trescientos cinco.
- Cinco millones cuarenta mil.
- Un millón novecientos mil diez.
2. Escribe cómo se leen estos números.
7 200 450 = ____________________________________________________
2 140 352 = ____________________________________________________
3 345 961 = ____________________________________________________
5 634 256 = ____________________________________________________
3. Ordena de menor a mayor.
1 200 000 - 950 000 - 2 000 000 - 1 050 000
Lea más: Números naturales hasta la unidad de millón.
4. Responde.
- ¿Cuántos ceros tiene un millón?___________________________________
- ¿Qué viene después de 999 999?__________________________________
- ¿Por qué es importante separar en períodos?
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Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de matemática. 2.° ciclo.