Matemática Segundo Ciclo
17 de marzo de 2026 - 01:00

Operaciones con números hasta la unidad de millón

Operaciones con números hasta la unidad de millón
Operaciones con números hasta la unidad de millónArchivo, ABC Color

Observamos el cartel de valores y la cifra representada. El número 7 está en el lugar de la unidad de millón, 1 en centenas de mil, 5 en decenas de mil, 9 en unidades de mil, 3 en las centenas, 6 en las decenas y 2 en las unidades.

Por Lic. Mirtha Ovelar, MSC

- Los números grandes se entienden y se leen mejor si los dividimos en grupos de tres cifras.

- El millón inicia un nuevo orden llamado orden de los millones.

- Los números se leen en períodos de tres cifras:

Ejemplo:

7 159 362 o 7.159.362

Se separa así:

7 / 159 / 362

Se lee:

Siete millones ciento cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y dos.

1. Escribe al dictado los siguientes números:

- Dos millones ciento veinte mil trescientos cinco.

- Cinco millones cuarenta mil.

- Un millón novecientos mil diez.

2. Escribe cómo se leen estos números.

7 200 450 = ____________________________________________________

2 140 352 = ____________________________________________________

3 345 961 = ____________________________________________________

5 634 256 = ____________________________________________________

3. Ordena de menor a mayor.

1 200 000 - 950 000 - 2 000 000 - 1 050 000

Lea más: Números naturales hasta la unidad de millón.

Operaciones con números hasta la unidad de millón
Operaciones con números hasta la unidad de millón

4. Responde.

- ¿Cuántos ceros tiene un millón?___________________________________

- ¿Qué viene después de 999 999?__________________________________

- ¿Por qué es importante separar en períodos?

__________________________________

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de matemática. 2.° ciclo.