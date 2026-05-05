Problemas de conversión de medidas de longitud

1. Una carretera mide 3 km. ¿Cuántos metros son?

2. Un lápiz mide 15 cm. ¿Cuántos milímetros mide?

3. Una soga mide 2500 mm. ¿Cuántos metros son?

4. Un campo tiene una longitud de 4 hm. ¿Cuántos metros mide?

5. La distancia entre la casa de Juan y José es de 750 m. ¿Cuántos kilómetros son?

6. Una regla mide 1,2 m. ¿Cuántos centímetros son?

7. Un camino empedrado mide 5000 cm. ¿Cuántos metros son?

8. Una cuerda tiene una longitud de 250 000 mm. ¿Cuántos kilómetros son?

Lea más: Medidas de longitud

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo