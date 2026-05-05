Matemática Segundo Ciclo
05 de mayo de 2026 a la - 01:00

Problemas de conversión de medidas de longitud

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GENTILEZA

Comparar distancias, medir objetos con precisión y elegir la unidad más adecuada en cada caso, ya sea al medir una estatura, calcular recorridos o trabajar en actividades escolares y cotidianas fortalecen el pensamiento lógico y la resolución de problemas; habilidades fundamentales para el aprendizaje presente y futuro.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

1. Una carretera mide 3 km. ¿Cuántos metros son?

2. Un lápiz mide 15 cm. ¿Cuántos milímetros mide?

3. Una soga mide 2500 mm. ¿Cuántos metros son?

4. Un campo tiene una longitud de 4 hm. ¿Cuántos metros mide?

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5. La distancia entre la casa de Juan y José es de 750 m. ¿Cuántos kilómetros son?

6. Una regla mide 1,2 m. ¿Cuántos centímetros son?

7. Un camino empedrado mide 5000 cm. ¿Cuántos metros son?

8. Una cuerda tiene una longitud de 250 000 mm. ¿Cuántos kilómetros son?

Lea más: Medidas de longitud

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo