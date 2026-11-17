I- ¡Planifica un viaje de vacaciones!

Actividad:

1. José y sus padres, Pedro y Lucía, quieren ir de vacaciones por tres días a una quinta de Paraguarí. Disponen de un presupuesto de G.

2 000 000 para esa actividad.

2. Reciben una lista de precios de transporte, alojamiento, alimentación y actividades recreativas.

3. Calcular los gastos totales.

4. Determinar cuánto dinero sobra o falta.

5. Elaborar una propuesta de viaje ajustada al presupuesto.

Lista de precios para 3 personas:

-Transporte: G. 300.000.

-Alojamiento (3 noches): G. 900 000.

-Alimentación: G. 600 000.

-Excursión dentro de la quinta: G. 180.000.

Preguntas matemáticas a responder:

A. ¿Cuánto cuesta el viaje en total?

B. ¿Cuánto dinero sobra o falta en el presupuesto?

C. Si se añade otra excursión de G. 120 000, ¿alcanzará, sobrará o faltará el dinero? ¿Cuánto?

Lea más: El presupuesto familiar

II- ¡Diseña tu parque de diversiones!

Desarrollo de la actividad:

Imagina que durante las vacaciones tienes la oportunidad de diseñar un pequeño parque recreativo.

Dispones de un terreno rectangular de 30 metros de largo y 20 metros de ancho.

El parque tendrá una piscina rectangular de 10 m de largo y 6 m de ancho, una zona de juegos cuadrados de 8 m de lado y espacios verdes.

Nombre creativo del parque:_____________

Resuelve los desafíos.

1. ¿Cuál es el perímetro del terreno?

2. ¿Cuál es el área total del parque?

3. ¿Cuántos metros cuadrados ocupará la piscina?

4. ¿Cuál será el área de la zona de juegos?

5. ¿Cuántos metros cuadrados quedarán disponibles para los espacios verdes?

Identifica las figuras geométricas. ¡No olvides poner un nombre original al parque!