Neumonía: características y medidas preventivas

Puede provocar enfermedades leves o potencialmente mortales en personas de todas las edades; sin embargo, es la principal causa infecciosa de muerte en niños menores de cinco años a nivel mundial. Entre las personas con riesgo de contraer neumonía también se incluyen los adultos mayores de 65 años y las personas con problemas de salud preexistentes (hipertensas, diabéticas).

Los pulmones están formados por pequeños sacos llamados alvéolos, que se llenan de aire cuando una persona sana respira. Cuando una persona tiene neumonía, los alvéolos se llenan de pus y líquido, lo que dificulta la respiración y limita la entrada de oxígeno. Estas infecciones generalmente se transmiten por contacto directo con personas infectadas.

Las vacunas pueden ayudar a prevenir la neumonía.

Dependiendo de la gravedad de la neumonía, los signos y síntomas pueden incluir:

- Tos

- Dificultad para respirar

- Fiebre, sudoración y escalofríos

- Fatiga

- Dolor en el pecho

- Náuseas, vómitos o diarrea

- Confusión, especialmente en adultos mayores

La neumonía bacteriana puede tratarse con antibióticos como la amoxicilina. La mayoría de los casos de neumonía requieren antibióticos orales, que suelen recetarse en un centro de salud. La hospitalización se recomienda únicamente para casos graves de neumonía.

El descanso y una buena hidratación también pueden ayudar a una recuperación más rápida.

Las personas de todas las edades pueden reducir su riesgo de neumonía mediante:

- Vacunas. La inmunización contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib), neumococo, sarampión, gripe y tos ferina (pertussis) es la forma más eficaz de prevenir la neumonía.

- Lavarse las manos. Mantener una buena higiene y lavarse las manos con frecuencia, especialmente al cuidar a personas enfermas o después de sonarse la nariz, evitará la propagación de los virus y las bacterias.

- Abordar los factores ambientales. Reducir la contaminación del aire interior proporcionando estufas limpias para interiores y dejando de fumar.

- Mantener un estilo de vida saludable. Llevar una dieta sana, descansar y hacer ejercicios regularmente para mantenerse en buen estado de salud.

Una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales, empezando por la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud.

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I. Indica si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F). Justifica brevemente tu respuesta.

1. ( ) La neumonía es una enfermedad causada únicamente por bacterias.

2. ( ) Los adultos mayores de 65 años tienen mayor riesgo de contraer neumonía.

3. ( ) En la neumonía, los alvéolos se llenan de aire limpio, lo que facilita la respiración.

4. ( ) La neumonía puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas.

5. ( ) Todas las personas con neumonía deben ser hospitalizadas.

6. ( ) Mantener una buena higiene, como lavarse las manos, ayuda a prevenir la neumonía.

II. Responde.

1. Situación:

Un niño presenta tos, fiebre y dificultad para respirar. Su familia no lo lleva al médico, lo trata con remedios caseros sin mantener buenos hábitos de higiene en la casa.

¿Qué riesgos podría tener esta situación y qué acciones deberían tomar para mejorarla?

2. Situación:

En una comunidad, muchas personas no se vacunan por creencias falsas sobre las vacunas y hay contaminación del aire en las viviendas debido al polvo que levanta el viento y los vehículos que circulan. Explica cómo estas condiciones pueden aumentar los casos de neumonía y propone dos soluciones para prevenirla.