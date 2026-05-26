Día Mundial de la Leche. Nutrientes que posee la leche e importancia de su consumo

¿Por qué la leche es tan importante como alimento?

La leche se considera un alimento «completo» porque reúne, en un solo producto, agua, energía y nutrientes esenciales. Para los niños, esto es relevante porque están en una etapa de crecimiento acelerado: forma huesos, músculos y tejidos, y el cuerpo necesita materiales de construcción (proteínas y minerales) y «combustible» (carbohidratos y grasas) de manera constante.

Desde la química de alimentos, la leche es una mezcla natural muy interesante: no es un líquido simple, sino un sistema en el que los azúcares, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales están organizados de una forma que el cuerpo puede aprovechar con relativa facilidad.

¿Qué tiene la leche?

Carbohidratos (lactosa). El azúcar principal de la leche es la lactosa.

Aporta energía. Algunas personas no producen suficiente lactasa (la enzima que la digiere) y pueden presentar molestias; eso se conoce como intolerancia a la lactosa.

Proteínas (caseína y suero). Las proteínas ayudan a formar y reparar tejidos. En la leche se destacan la caseína y proteínas del suero. Esta combinación aporta aminoácidos importantes para el crecimiento.

Grasas. La grasa láctea aporta energía y ayuda a transportar vitaminas. Además, contribuye al sabor y la textura. En la leche, la grasa está en forma de pequeñas gotitas dispersas (emulsión).

Minerales (calcio y fósforo). La leche es conocida por su calcio, esencial para los huesos y los dientes. También aporta fósforo, que trabaja junto con el calcio en la estructura ósea.

Vitaminas (como B12 y, según el producto, vitamina D). La vitamina B12 es importante para el sistema nervioso y la formación de células sanguíneas. La vitamina D ayuda a absorber calcio.

Leche segura

También importa la seguridad alimentaria. La leche puede ser un buen medio para que crezcan microorganismos si no se conserva bien. Por eso existen tratamientos como la pasteurización (se calienta la leche para reducir microorganismos dañinos) y el proceso UHT (ultra alta temperatura), que permite conservarla más tiempo cerrada. En la casa y en la escuela, una vez abierta, debe mantenerse refrigerada y respetar las fechas de vencimiento.

El mensaje principal: la calidad no depende solo de «que sea blanca», sino de los controles y de mantener la cadena de frío.

Derivados de la leche

Además de beberla, la leche puede formar parte de una dieta escolar a través de yogur, queso o preparaciones. Son distintas formas de aprovechar los mismos nutrientes, con texturas y sabores diferentes.

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APRENDE MÁS

Responde estos planteamientos que exigen desde la simple memoria o recordación de datos hasta una respuesta más compleja como una producción original.

1. ¿Qué organismo impulsó la conmemoración del Día Mundial de la Leche y en qué fecha se celebra? (Recordar – memoria)

2. Explica con tus palabras, ¿por qué la leche se considera un alimento «completo»? (Comprender- interpretar)

3. Si un niño no puede digerir la lactosa, ¿qué problema podría presentar y por qué ocurre esto en su organismo? Aplicar. (Uso del conocimiento)

4. ¿Cómo se relacionan el calcio, el fósforo y la vitamina D en el fortalecimiento de los huesos? Explica la función de cada uno. (Analizar)

5. ¿Por qué es importante mantener la cadena de frío en la leche? Justifica tu respuesta considerando la seguridad alimentaria. Evaluar. (Juicio crítico)

6. Diseña una merienda escolar saludable que incluya leche o derivados, explicando qué nutrientes aporta cada alimento elegido. Crear. (Producción original)