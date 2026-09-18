Exploración espacial

Desde el lanzamiento de los primeros satélites y el viaje de los seres humanos a la Luna, la humanidad ha ampliado enormemente sus conocimientos sobre el universo y sobre nuestro propio planeta.

Por ello, explorar el espacio no solo significa conocer lo que existe más allá de nuestro planeta, sino también generar conocimientos y tecnologías que contribuyen al bienestar y al futuro de la humanidad.

El telescopio espacial Hubble

Las más de tres décadas de exploración de Hubble han cambiado para siempre nuestra comprensión del universo. Sus descubrimientos han ganado el Premio Nobel, han confirmado las teorías de Einstein, han detectado planetas más allá de nuestro sistema solar, han iluminado nuestra comprensión de la materia oscura y la energía oscura, y han impulsado preguntas que van más allá de las que originalmente buscamos responder con él. Hubble es una misión de cooperación entre la NASA (EE. UU.) y la ESA (Agencia Espacial Europea).

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El telescopio Roman

El telescopio espacial Roman es un observatorio de la NASA diseñado para resolver interrogantes fundamentales en los campos de la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica en el infrarrojo. Se lanzó al espacio el 30 de agosto de 2026, a las 7:26 a.m.

Objetivos de la misión

La misión del telescopio Roman es darnos más información sobre la energía y la materia oscura que componen el 95 % del universo, solo el 5 % es la materia y energía que ya conocemos. Para hacer esto va a observar miles de millones de galaxias, con lo cual vamos a aprender mucho sobre ellas, otra cosa importante que va a hacer es buscar más exoplanetas, es decir, otros planetas fuera del sistema solar que orbitan alrededor de otros soles o estrellas. Ahora se conocen alrededor de 6.000 exoplanetas, con el telescopio espacial Roman podrán conocerse alrededor de 100.000 exoplanetas.

Con relación a la energía oscura, sabemos que el universo se está expandiendo, las galaxias se están alejando unas de otras, y cada vez más rápido, y esto es causado por la energía oscura que vemos el efecto, pero no sabemos qué es. Roman podrá observar un vasto espacio del universo y podrá hacerlo en distintas épocas, puede ver cómo eran antes y cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Así podremos intentar entender con esa información, qué es esa energía oscura y, si ha estado cambiando a través del tiempo o no.

El telescopio espacial Roman es distinto de Weeb y de Hubble. Roman puede hacer unas imágenes del universo que son 100 veces más amplias de las que podemos hacer con otros telescopios. Con Weeb y Hubble vemos cosas muy detalladas, muy pequeñitas. Se puede decir que es como mirar el universo a través de una pajita. Sin embargo, Roman va a dar esa visión más amplia.

Comparación entre telescopios espaciales

Hubble abrió la ventana al cosmos, Webb profundiza en los orígenes del universo, y Roman busca responder las grandes preguntas sobre su destino.

APRENDE MÁS

I. Explica.

1. ¿Qué efecto ejerce la energía oscura sobre el universo?

2. ¿Qué son los exoplanetas? ¿Cuántos ya se conocen, cuántos podrían conocerse con el telescopio espacial Roman?

II. Responde con F o V.

1. ( ) Hubble ayudó a confirmar teorías de Einstein y a detectar exoplanetas.

2. ( ) El Telescopio Roman fue lanzado el 30 de agosto de 2026 a las 7:26 a.m.

3. ( ) El Telescopio James Webb observa principalmente en luz visible y ultravioleta.

4. ( ) El Telescopio Roman puede obtener imágenes 100 veces más amplias que las del Hubble.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.