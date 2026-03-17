Día Mundial del Teatro: cuándo es y por qué se celebra

Cuándo es el Día Mundial del Teatro

La conmemoración del Día Mundial del Teatro nació en 1961, cuando el Instituto Internacional del Teatro (ITI) —una organización vinculada a la Unesco— propuso dedicar un día a las artes escénicas.

La primera celebración se realizó en 1962. Se eligió el 27 de marzo porque coincidía con la apertura de una temporada del «Teatro de las Naciones» en París, un encuentro que reunía compañías de distintos países y simbolizaba el diálogo cultural.

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Desde entonces, cada año se difunde un mensaje internacional escrito por una figura del mundo teatral, que invita a reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad.

Breve historia del teatro

Hablar del Día Mundial del Teatro también es hablar de su historia. El teatro tiene raíces muy antiguas: en la Grecia clásica, las obras se representaban en grandes anfiteatros y trataban temas como la justicia, el poder o el destino.

En la Edad Media, muchas representaciones fueron religiosas o populares; más tarde, el Renacimiento impulsó nuevas formas de dramaturgia y escenarios.

Con el tiempo, el teatro se convirtió en una herramienta para criticar, emocionar y preguntar: ¿quién tiene voz?, ¿qué se considera «normal»?, ¿qué pasa cuando el público se reconoce en un personaje?

Hoy, en un mundo lleno de contenidos rápidos, el teatro sigue teniendo algo único: sucede aquí y ahora, y depende del encuentro entre actores y espectadores.

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Aprende más

1. Escena breve «de la vida real» (actividad para hacer en grupos): escribe una escena de 2–3 minutos con tu equipo basada en un conflicto cotidiano (presión social, amistad, redes). Ensáyala con tus compañeros y luego discute qué cambió al verla representada.

2. Minicrítica teatral: asiste a una obra de teatro y redacta una reseña de 150–200 palabras, que incluya: tema central, personaje más complejo y una decisión de puesta en escena (luz, vestuario o música) que haya influido en el mensaje.