La periodización de la historia. Prehistoria e historia

Hoy nos acercamos a una herramienta que parte de ese conocimiento científico y nos organiza el tiempo histórico para su mejor comprensión.

Origen del ser humano, las primeras huellas de la historia

La teoría evolucionista, propuesta por el naturalista Charles Darwin en 1859, es en la actualidad la teoría científica aceptada sobre el origen de la humanidad. En dicha teoría se afirma que los humanos actuales somos el resultado de un largo proceso de evolución y selección natural. Desde una rama de primitivos primates, surgieron los cambios biológicos que dieron paso a las siguientes especies homínidas: AUSTRALOPITHECUS, HOMO HABILIS, HOMO ERECTUS, HOMO NEANDERTAL y finalmente y los únicos sobrevivientes de esta evolución, nosotros, los HOMO SAPIENS. Los HOMO HABILIS son los primeros en dejar elementos culturales, es decir, en modificar la naturaleza y transformar elementos como la piedra en armas.

Lea más: A aprender más sobre los periodos de la historia del Paraguay

Las divisiones del tiempo histórico

La historia como disciplina científica se encarga del estudio de los hechos del pasado, desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la actualidad. Para poder estudiarlos mejor, se realiza una periodización de la historia —dividir el tiempo histórico en períodos—.

La primera gran división es aquella que divide a la historia de la humanidad en dos grandes períodos:

1. Prehistoria: Se inicia con la evolución de la especie humana (aproximadamente 4 000 000 a. C) y se extiende hasta la creación del primer sistema de escritura (aproximadamente 3500 a. C ). El conocimiento de este período se basa en el estudio de las evidencias o huellas que ha dejado el ser humano en ese lapso. Al no existir todavía la escritura, cualquier objeto dejado por el ser humano de ese período es una fuente para la historia. Por ejemplo: restos de cerámica, pinturas en las cavernas, inclusive restos humanos que vivieron en ese período.

1.1 La prehistoria se divide, a su vez, en períodos que fueron organizados considerando los avances de la humanidad. Por ello cuenta con dos edades: la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Esta división corresponde a los materiales principalmente utilizados por el ser humano para la construcción de herramientas.

NEANDERTAL

1.2 La Edad de Piedra también tiene otras subdivisiones o períodos: periodo Paleolítico –cuyo significado es piedra antigua– y el Neolítico –cuyo significado es piedra nueva–.

2. Historia: se inicia con la creación del primer sistema de escritura (por los sumerios aproximadamente hacia el 3500 a. C.) hasta la actualidad. Si bien este período es mucho más corto que el anterior, tiene más subdivisiones o edades, siendo estas: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, en ese mismo orden.

Aprende más

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) basándote en el texto.

( ) La escritura marca el límite entre la prehistoria y la historia.

( ) Según Darwin, los humanos actuales no han cambiado biológicamente con el tiempo.

( ) El Homo habilis fue el primero en crear elementos culturales como armas de piedra.

( ) La Edad Media es un periodo perteneciente a la Prehistoria.

( ) La Edad de los Metales es una de las subdivisiones de la Historia.

( ) El término Paleolítico significa literalmente «piedra nueva».

( ) El Homo sapiens es la única especie homínida que sobrevive en la actualidad.

( ) Los sumerios fueron los creadores del primer sistema de escritura conocido.

( ) La Edad Moderna ocurrió cronológicamente antes que la Edad Media.

( ) Los restos de cerámica son considerados fuentes históricas válidas para estudiar la Prehistoria.

( ) La teoría evolucionista de Charles Darwin fue propuesta a mediados del siglo XIX (1859).

( ) El periodo de la historia es temporalmente más extenso que el de la prehistoria.