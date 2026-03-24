La periodización de la historia del Paraguay. Línea de tiempo

Definición de periodización

Entendemos por periodización la organización temporal de los hechos del pasado por fracciones o períodos de tiempo determinado por dos hitos históricos que marcan su inicio y final. Por lo general, la forma gráfica de una periodización es una línea del tiempo, aunque no es la única, pero es la más utilizada para grandes períodos de tiempo. Cuando necesitamos un período más corto y detallado la herramienta principal es la cronología.

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Los períodos en la historia del Paraguay

La historia del Paraguay se inicia con el proceso de poblamiento del territorio, las evidencias más antiguas están fechadas hace 5000 años A.P. Desde ese momento hasta la llegada de los españoles el período puede denominarse de diferentes maneras: período precolombino, período de los pueblos originarios o prehistoria del Paraguay. Si bien la llegada de los primeros exploradores españoles a la región se inicia en 1516 con el descubrimiento del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís, es recién en 1537 que se funda la casa fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Con la fundación de un fuerte permanente, se da inicio al período que conocemos como Paraguay colonial, y culmina con la independencia del Paraguay, el 14 y 15 de mayo de 1811, cuando se da inicio al período independiente que llega hasta la actualidad.

Actividad 1: Con los datos presentados en el texto, completa la línea del tiempo del Paraguay.

Actividad 2: Una vez completada la línea del tiempo, realiza el cálculo de cuántos años duró cada uno de los períodos. (Recuerda que la sigla A.P. significa antes del presente, por lo tanto, debes restar al año de origen el año de finalización del primer período).

Período pueblos originarios o precolombinos: _____________________

Colonial:_________________________________________________

Independiente:____________________________________________

El período denominado Paraguay Colonial cuenta con su propia periodización. Por ser un período extenso en el tiempo, se subdivide en tres partes diferentes: siglos XVI, XVII y XVIII. Para poder conocer más sobre esta etapa tan apasionante de la historia del Paraguay te proponemos otra actividad. En la siguiente tabla se encuentran los enlaces de QR que te llevarán a descubrir las biografías de tres importantes personajes de nuestra historia colonial. Extrae dos hechos importantes de estos personajes ocurridos en Paraguay en sus respectivos siglos y completa la tabla.

Período colonial del Paraguay

- Siglo XVI: ___________________________________________________

- Siglo XVII: ___________________________________________________

- Siglo XVIII:

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