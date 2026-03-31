El Paraguay de la posguerra del 70 y la reconstrucción

Los grandes desafíos de la reconstrucción:

Estado y fronteras

Los estragos de la posguerra acarreaban dos graves cuestiones a ser resueltas: por un lado, la reconstrucción del Paraguay como país y como nación, desde las cuestiones de límites hasta el propio gobierno y, sumado a esto, la transformación política del Estado, llevada a cabo bajo las influencias aliadas –sobre todo la influencia argentina– de la cual se adoptaría la forma constitucional (conocida posteriormente como la Constitución de 1870) y pocos años después el Código Civil.

Antes de culminada la guerra, los aliados constituyeron un gobierno provisional. Fueron designados y aprobados para el cargo Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya. Este gobierno provisional recibió el nombre de Triunvirato, asumiendo sus funciones el 15 de agosto de 1869. Pero una vez terminada la guerra, la organización del Estado demandó un extraordinario esfuerzo en medio de juegos del poder.

La naciente clase política de las postrimerías de la guerra evidenciaban diferentes tendencias, que eran apoyadas por una u otra de las cancillerías extranjeras que intervenían en los asuntos políticos del Paraguay. Por un lado, una fracción que agrupaba a miembros pertenecientes a jóvenes e intelectuales de la época, de corte liberal, de ideas más radicales que rechazaban abiertamente la herencia del pasado. Este grupo era de la simpatía de la cancillería argentina. Por otro lado, un grupo apoyado por la cancillería brasilera, de características mucho más conservadoras, en directa relación con el entorno cercano a López, de tinte más prudente y político. Con algunas variables, en estas agrupaciones se sentarían las bases de los futuros partidos políticos del Paraguay.

Actividad de análisis

El ejercicio presidencial en la Constitución del Paraguay de 1870 duraba cinco años. Según el artículo 47 de dicha Constitución, el Presidente era elegido de forma directa por el pueblo y tenía la posibilidad de ser reelecto por un período consecutivo más. Este mandato de cinco años marcó un cambio en la organización política del país tras la Guerra contra la Triple Alianza.

1. Observa la tabla adjunta de los presidentes del Paraguay en los primeros diez años de posguerra, período al que denominamos de la Reconstrucción.

2. Realiza un cálculo de cuántos años duró cada mandato (verás que en algunos casos es menos de un año, entonces deberás resolver mencionando cuántos meses duró, e incluso puede ser menos de un mes).

3. Con los resultados obtenidos elabora una breve redacción titulada «La inestabilidad política en los primeros años del Paraguay de la posguerra».

Fuentes: MONTE DE LÓPEZ MOREIRA, M. (2005) El régimen Libelar. La década de la posguerra. Asunción: Aranduará.