América: un continente de dos hemisferios, dos historias y muchas identidades

Un continente de dos hemisferios

Si hablamos desde el punto de vista geográfico, América es un continente que abarca dos hemisferios casi en su totalidad. Su posición latitudinal (que significa que se encuentra en posición norte-sur, en la misma dirección que los meridianos) se encuentra ubicado desde el polo norte hasta casi llegar al polo sur. En la actualidad, la ciudad más austral del mundo —es decir la que se encuentra más al sur— es la de Puerto Williams, en Chile; mientras que la ciudad más boreal de nuestro continente se encuentra en Alaska, se llama Utqiagvik, conocida anteriormente como Barrow, en Alaska.

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Un continente, dos historias

Desde el punto de vista histórico, también podemos dividir en dos partes la historia de nuestro continente. Por un lado, la que corresponde a los pueblos originarios, que habitaron el continente desde hace aproximadamente treinta mil años. Estos pueblos fueron evolucionando, desarrollándose y adquiriendo sus propias características culturales durante miles de años, llegando incluso a alcanzar un altísimo grado de evolución como los casos de los Imperios aztecas e incas. Una segunda parte corresponde a la historia después de que los europeos llegaron accidentalmente al continente (en este caso hablamos de Cristóbal Colón). A partir de ese momento la historia de nuestro continente cambió por completo, adquiriendo diferentes realidades según fueron conquistados y colonizados.

Un continente, muchas identidades

El período colonial tuvo diferentes lapsos en el continente, y en cada caso fue concluyendo con los procesos de independencia. Pero tanto la cultura de los pueblos originarios sumada a la de los reinos europeos que conquistaron el continente fueron los que dieron forma a las diversas identidades de las Américas.

En la actualidad, son treinta y cinco estados independientes que se encuentran distribuidos en el continente. Existen también otros territorios cuya condición política es de dependiente, ya sea de algún reino europeo o, en algunos casos, dependientes de EE. UU.

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A continuación, te presentamos tres mapas. Cada uno de ellos corresponde a una de las descripciones de América en este artículo. Hoy practicamos la argumentación. Utilizando los datos que pudiste leer relaciona cada mapa con uno de los temas y argumenta el porqué.