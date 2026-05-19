El siglo XVIII en la historia (Parte 1)

La ilustración

Fue un movimiento filosófico, intelectual, literario, político y artístico que reflejó el cansancio de la sociedad a la política de las monarquías absolutas y a la ignorancia generalizada. En el aspecto político las nuevas ideas de los filósofos que cuestionaron el poder absoluto de los monarcas sentaron las bases de las revoluciones ocurridas a fines del siglo XVIII en las colonias británicas de Norteamérica (que luego de su revolución en 1776 se convertirían en los Estados Unidos de Norteamérica) y en Francia, cuya revolución logró destronar al rey Luis XVI y reemplazar la monarquía absoluta por un sistema político acorde a las nuevas ideas. Estas dos revoluciones serían el modelo para seguir por las colonias españolas cuando comiencen sus luchas por la independencia a inicios del siglo XIX.

La Revolución Industrial

La Revolución Industrial fue un proceso de transformación que duró muchos años, en el cual se dio una transformación de la economía, que de ser agrícola y artesanal pasó a ser industrial. Es muy importante, puesto que introdujo cambios en la vida rural y urbana, cambios en los sistemas de trabajo y en la economía. Este proceso se inició en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, y tendría un gran impacto en Europa y el mundo entero.

La revolución comunera en Paraguay

Cansados de los abusos que cometía el gobernador español Diego de los Reyes Balmaceda, con especial perjuicio a los encomenderos y criollos de la Gobernación del Paraguay, el cabildo de Asunción realizó una denuncia a la Audiencia de Charcas, y esta envía a José de Antequera y Castro en el 1721 para comprobar las denuncias. Así iniciaba la Revolución Comunera en Paraguay que se extendió hasta 1735. Si bien esta revolución culmina con la derrota comunera, se constituyó como un importante antecedente de nuestra independencia.

La independencia de EE. UU.

El aumento de los impuestos a los colonos ingleses en las trece colonias de América del Norte fue el inicio del conflicto contra la autoridad del rey Jorge III, que inició con «el motín del té». Como represalia, el Parlamento inglés impuso severas sanciones a los colonos, quienes organizaron el denominado Primer Congreso Continental en 1774. Se creó un ejército continental al mando de George Washington para luchar contra los ingleses. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprobaba y firmaba la «Declaración de Independencia» y con ella nacía Estados Unidos de América.

APRENDE MÁS

I. Subraya la respuesta correcta.

1. La Revolución Industrial convirtió la economía artesanal en:

a. Agrícola b. Industrial c. Ganadera

2. El líder del ejército en la independencia de EE. UU. fue:

a. George Washington b. Luis XVI c. José de Antequera

II. Completa según el texto.

1. Movimiento que cuestionó a las monarquías absolutas: ______________________________.

2. Año en que se firmó la Independencia de los EE. UU.: __________________________________.

3. Personaje enviado por la Audiencia de Charcas al Paraguay: __________________________.