El resurgir de la cultura en Paraguay

En la historia del Paraguay se conoce con el nombre de «Generación del 900» a un grupo de intelectuales que habían nacido a fines del s. XIX, pero que la proyección de su trabajo formaba parte del movimiento intelectual de principios del s. XX. La mayoría de estos intelectuales se formaron en el país, que egresaron primero del Colegio Nacional de la Capital y posteriormente de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Asunción. Desde los periódicos, las cátedras universitarias o la política, los nombres de estos personajes resuenan con fuerza: Cecilio Báez, Manuel Domínguez, Juan E. O´Leary, Fulgencio R. Moreno, entre otros. No faltó en esta época la participación de renombrados intelectuales extranjeros que dejaron en nuestro país un importante legado, como por ejemplo el reconocido Rafael Barrett, de origen español.

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Las preocupaciones y la historia en el eje del discurso

Con una sociedad en la cual la Guerra del 70 seguía viva, era necesario canalizar las ideas instaladas en la memoria colectiva, y serían estos primeros intelectuales los encargados, demostrando en sus producciones los diferentes ángulos y perspectivas, que también fueron reflejadas en las producciones intelectuales.

Desde los periódicos o las cátedras, las nuevas ideas y los viejos valores que se heredaron se unen en producciones importantes. Pero al mismo tiempo en que los intelectuales comenzaron a realizar una revisión crítica de la historia del Paraguay, comenzaron a surgir ideas opuestas, entre aquellos que afirmaban la grandeza del pasado anterior a la guerra y quienes criticaban las formas políticas de antaño.

Así en medio de posturas enfrentadas, surgió una de las discusiones más conocidas en la historia del Paraguay entre dos intelectuales de la generación del 900: la polémica entre Cecilio Báez y Juan E. O´Leary, rica en argumentaciones opuestas.

Periodismo, poesías y ensayos son algunos de los legados escritos de esta generación. Como afirma la historiadora paraguaya Beatriz González de Bosio, la generación del 900 es un monumento intangible a la importancia clave de la educación, y nos dejan como herencia la convicción de que el progreso llegará por medio de una esmerada educación.

Fuente: GONZÁLEZ DE BOSIO, B. (2008) Periodismo Escrito Paraguayo. Asunción: Intercontinental Editora.