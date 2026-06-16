La distribución geográfica de los primitivos pueblos americanos

Lea más: Características de los primitivos pueblos americanos

Una propuesta diferente: analizamos un mapa temático con ejercicios de inferencia.

Los mapas temáticos junto con sus referencias nos ayudan a comprender el espacio geográfico, y en gran medida, la relación de los pueblos con su entorno. El mapa que te compartimos cuenta con dos tipos de referencias. Por un lado, las referencias cromáticas, que indican el tipo de cultura que se ubica en esa región y, por otro lado, los nombres de diferentes pueblos ubicados en regiones con sus colores correspondientes. De esta manera, se pueden relacionar los nombres de los pueblos con sus estilos de vida.

Puedes revisar el número 13 de El Escolar del 12 de mayo de este año, donde encontrarás las características culturales de cada grupo referenciado en el mapa.

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1. Análisis de ubicación y recursos. Observa el mapa y responde:

a. Los grupos como los esquimales (norte) y tehuelches (sur) viven cerca de las costas. Según la referencia, ¿cuál es su principal medio de vida y qué recurso del entorno crees que aprovechan más?

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b. ¿Por qué crees que la agricultura intensiva (color naranja) se concentró en zonas específicas de Mesoamérica y los Andes en lugar de expandirse por todo el continente?

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2. Relación tribu-cultura. Completa las frases deduciendo la información del mapa:

a. Si un viajero visitara a los guaraníes y a los sioux, encontraría que ambos practican la ____________________, lo que sugiere que no necesitan mudarse tan seguido como los apaches.

b. Las civilizaciones como los mayas y quechuas aparecen en color naranja; esto indica que desarrollaron técnicas de ____________________ para alimentar a grandes poblaciones.

3. Verdadero o falso con justificación. Marca V o F y explica brevemente «por qué», basándote en el mapa:

1. ( ) Los pueblos cercanos al Amazonas (como los panos) dependen exclusivamente de la caza y recolección.

¿Por qué?: ______________________________________________________________________________________________

2. ( ) La cercanía al mar garantiza que un pueblo sea de «agricultura intensiva».

¿Por qué?: ______________________________________________________________________________________________

Pregunta de cierre: la conexión geográfica

Consigna: Tomando en cuenta el mapa y el texto «Características de los primitivos pueblos americanos», responde:

«Si observamos las zonas de agricultura intensiva (naranja), vemos que coinciden con los Imperios maya, azteca e inca. ¿Cómo influyó el dominio de la naturaleza y las técnicas de riego en que estos grupos pasaran de vivir en simples aldeas a construir grandes sociedades urbanas?»