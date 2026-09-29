Las independencias de América

Hoy nos trasladamos a nuestra región para recorrer la historia previa a la independencia dentro del Virreinato del Río de la Plata y comprender cómo este proceso afectó directamente al Paraguay.

El virreinato del Río de la Plata y el giro político de 1810

A raíz de las reformas administrativas de los borbones, la provincia del Paraguay quedó integrada en 1776 al virreinato del Río de la Plata, sujeta al fuerte centralismo de su capital, Buenos Aires. Por esta razón, las transformaciones políticas que sacudieron a la capital porteña en 1810 impactaron de forma inmediata en el territorio paraguayo.

Con la invasión francesa de 1808, el rey Fernando VII perdió su trono. En principio, las capitales virreinales americanas se pronunciaron a favor de su legitimidad; sin embargo, la caída definitiva de la Junta de Sevilla cambió el rumbo de las decisiones en el continente.

El 25 de mayo de 1810, un cabildo abierto reunido en Buenos Aires destituyó al virrey Cisneros y constituyó la Primera Junta de Gobierno. Este nuevo órgano pretendió asumir el liderazgo de todas las intendencias del virreinato, colocando a la provincia del Paraguay en una encrucijada entre dos intereses: someterse al centralismo de Buenos Aires o mantener su lazo con España.

La resistencia paraguaya ante las pretensiones porteñas

En mayo de 1810, Buenos Aires envió al emisario José de Espínola para exigir que Paraguay reconociera la autoridad de la nueva Junta. En respuesta, Asunción convocó a un cabildo abierto el 24 de julio para analizar la situación. La decisión paraguaya fue salomónica: mantener la fidelidad al Consejo de Regencia español que gobernaba en nombre del rey cautivo, pero, al mismo tiempo, conservar una fraternal amistad y diplomacia con la Junta de Buenos Aires, rechazando su tutela política.

Ante esta negativa, Buenos Aires optó por la vía militar y envió un ejército comandado por el general Manuel Belgrano. La misión, bajo la premisa de «liberar» a la provincia del yugo español, terminó en un rotundo fracaso para los porteños. Las tropas paraguayas, lideradas por jefes criollos como Manuel Atanasio Cabañas, derrotaron contundentemente a los invasores en las batallas de Paraguarí y Tacuarí a inicios de 1811.

Estas tentativas de la Junta de Buenos Aires por imponer su autoridad no hicieron más que acelerar los acontecimientos. En medio de aquellos años conflictivos, los criollos paraguayos comprendieron que no querían depender de España, pero tampoco de Buenos Aires, despertando definitivamente la idea de construir un Paraguay libre e independiente.

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1. Trivia Rápida

¿Dónde frenaron las tropas paraguayas la invasión militar de Buenos Aires?

a. En el Cabildo de Asunción.

b. En las batallas de Paraguarí y Tacuarí.

c. En la Junta de Sevilla.

2. ¿Verdadero o Falso?

1. ( ) Tras las reformas borbónicas, la provincia del Paraguay pasó a depender administrativamente de la capital en Buenos Aires.

2. ( ) El Cabildo de Asunción de julio de 1810 aceptó de inmediato y sin condiciones la autoridad de la Primera Junta porteña.

3. ( ) Las victorias militares contra Belgrano despertaron en los criollos paraguayos el deseo de una independencia total.