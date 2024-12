Las técnicas argumentativas.

En los números anteriores hemos estudiado la estructura organizativa de un texto argumentativo, sus diferentes elementos y los recursos que emplean para apoyar una tesis o presentar una postura. Hoy estudiaremos algunas técnicas argumentativas.

El tiempo destinado al aprendizaje de esta tipología se justifica, plenamente, por la relevancia que tiene el manejo de este tipo de texto para la vida secundaria y universitaria.

1. Técnicas argumentativas

El exemplum en la argumentación

Se llama «exemplum» a una narración que se conecta con una generalización.

Nogueira (2010) dice que se usa esta palabra latina para distinguir este tipo de narración de ejemplos que no se construyen narrando como de una regla ortográfica.

Narrar una historia como ejemplo es una estrategia para proponer una regla general que el enunciador quiere establecer porque no hay acuerdo sobre ella. Luego de establecer la regla el argumentador la aplicará al caso en el que se centre su argumentación.

La fuente de la narración puede ser la historia o las fábulas, los mitos, la ficción. Los exemplos pueden cumplir la función de conmover al destinatario.

- Narrar y razonar en una argumentación

Los argumentos se pueden construir de manera inductiva o deductiva. Si el autor emplea la narración para derivar un principio, una regla general, la estructura es inductiva; si en cambio parte de premisas o la tesis, la estructura es deductiva.

- La cita de autoridad

Consiste en incorporar un enunciado perteneciente a otra persona para apoyar su propia hipótesis.

- Tópicos: lugares comunes

Los tópicos son lugares comunes que se pueden utilizar en cualquier tema. Algunos ejemplos son: «el tiempo pasa», «el mundo está al revés», «los hermanos sean unidos», etc.

2. Lee con atención el fragmento del libro Esto no es un libro (Eliseo Verón)

Esto no es un libro

Está claro que la lectura de los libros interviene en la construcción de la biografía de cada uno. Y esto vale tanto para los libros de conocimiento como para la literatura, para los libros de ficción. Mi infancia estuvo marcada por la lectura de ciertos libros.

No me olvidaré jamás de la colección en que estaba publicado Robin Hood hoy, de la tapa dura y de la descomposición progresiva de la encuadernación, a medida que lo leía y releía. Después vinieron Julio Verne y Emilio Salgari con las aventuras de Sandokán (el libro de la Malasia) publicadas por editorial Sopena. Más tarde, la colección policial de Emecé, una de las primeras colecciones «de bolsillo» en la Argentina, dirigida nada menos que por Jorge Luis Borges (esto también me impresionaba). Retrocediendo un poco más hacia la infancia conservo una imagen precisa de los 20 volúmenes encuadernados en cuero rojo de El tesoro de la juventud que fue mi hipertexto de aprendizaje preferido durante los años de la escuela primaria.

El libro tiene, pues, al igual que la fotografía una relación fundamental con el tiempo. Lecturas e historias de vida individual están íntimamente ligadas. El recuerdo de las lecturas es como el álbum fotográfico, salvo que no constituye una memoria familiar, sino estrictamente individual. Este lazo va más allá del libro propiamente dicho, e incluye naturalmente la prensa gráfica y la historieta. Revistas como El gorrión, El Tony, Patoruzú; personajes como Mandrake, El Enmascarado Solitario y La Antorcha jalonaron mi infancia. Para los chicos de hoy otros son los soportes y otros los personajes, salvo aquellos héroes que han atravesado las generaciones como Tarzán, Superman o Batman (este último, sin embargo, estaba castellanizado, en mi infancia, como el Vampiro).

Eliseo Verón, ob.cit; pp 23-24. Publicado en Silvia Nogueira (2010).

2.1 En este texto argumentativo Eliseo Verón propone una tesis acerca de la influencia de lo que se lee en la escuela en lo que se hace fuera de ella. ¿Cuál es esa idea o postura?

2.2 La parte en que aparece la tesis determina si un texto tiene una estructura deductiva o inductiva. Elige la opción que mejor explica el tipo de razonamiento de este texto.

a. Es una estructura inductiva porque va incorporando los elementos, fundamentando con ejemplos, y finalmente coloca la tesis.

b. Es deductiva porque la tesis ya está al inicio, enunciada de manera clara, y luego va fundamentando con ejemplos razonados.

c. Es paralela porque la tesis no se escribe directamente, pero permea ea todo el fragmento.

2.3 ¿Para qué narra la historia de sus lecturas de niño? ¿Cómo se llama esa técnica argumentativa?

2.4 ¿Es consciente el autor de las diferencias generacionales? Anota abajo la evidencia de tu respuesta.

2.5 ¿Qué personajes de libros marcaron su infancia? Encuéntralos en la sopa de letras.

2.6 ¿Cuál es la situación conflictiva en la que se ubica la argumentación de Verón? (el problema que contempla para formular su tesis, qué realidad le preocupa y por eso escribe eso)

Respuestas

Sopa de letras