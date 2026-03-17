Día Mundial de la Poesía: análisis de poemas

La poesía es un género literario que permite la expresión de pensamientos, sentimientos y emociones, empleando recursos poéticos que embellecen las palabras. Para celebrar, interpretaremos tres poemas; uno nacional, otro latinoamericano y uno universal.

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1. Lee con atención los poemas seleccionados:

Poema 1

En la desnuda dimensión del sueño

(Fragmento) de Hérib Campos Cervera

(Poeta paraguayo)

¿Dónde fueron la espada y el clavel y la música

que llevaba consigo con tan precisa urgencia?

¿Cómo hallar otro nardo con más alta fragancia

de amistad camarada, que su frente de fuego?

¡Oh, sangre encadenada, que, al fin, te sublevaste

sin ver que ese latido que se agotó en tu grito

ya no era solamente su razón de existencia,

sino también descanso para la sed ajena:

¿acaso no pudiste calcinar otras venas

que no tuvieron tantos mensajes que entregarnos?

Hoy ya está quieto el pulso que le lloraba imágenes

a su obstinada mano de lidiador de toros:

en la desnuda dimensión del sueño

solo camina el alba del tiempo que fue suyo.

Y eso es todo. Los labios, ya llevan su ceniza.

Más, cuando entre nosotros solloce esa palabra

caliente y extranjera que nombra a los amigos:

cuando alguno recuerde que la Noche es de todos

y olvide que la Sangre se va sin despertarnos,

que nadie piense en otro que no sea el Ausente.

En tanto, suban muros de muchedumbre en torno

de aquel su amanecido corazón de bandera.

Hérib Campos Cervera (2003)

Recuperado de: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/poesia-completa-de-herib-campos-cervera-702286.html

Poema 2

Lo fatal, de Rubén Darío (Poeta nicaragüense)

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,

y más la piedra dura porque esa ya no siente,

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,

y el temor de haber sido y un futuro terror...

Y el espanto seguro de estar mañana muerto,

y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos,

y la carne que tienta con sus frescos racimos,

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,

¡y no saber adónde vamos,

ni de dónde venimos!...

Poema 3

Hope is the thing with feathers

Traducción del poema original

de Emily Dickinson

La esperanza es esa cosa con plumas

que se posa en el alma,

y canta la melodía sin palabras,

y nunca se detiene...

y suena más dulce en el vendaval;

y feroz debe ser la tormenta

que logre abatir al pajarillo

que sostuvo a tantos en calor.

La he escuchado en la tierra más fría,

y en el mar más extraño;

sin embargo, ni en la peor inclemencia,

pidió una sola migaja de mí.

2. Analiza y compara los siguientes aspectos de los poemas.

3. Escribe un resumen de los aspectos comparados. ¿Qué sentimientos son recurrentes, en qué se diferencian?

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4. Relaciona uno de los poemas con aspectos de la vida cotidiana.

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5. En los poemas aparece un tono de introspección y de angustia existencial. Entresaca palabras que lo indican.