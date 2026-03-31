¿Qué pistas podemos usar para inferir vocablos?

Inferir el significado de las palabras desconocidas es una habilidad clave en la comprensión lectora. Implica usar pistas del propio texto y apoyarse en los conocimientos previos. Hoy estudiaremos algunas estrategias para lograrlo.

Lea más: Interpretación lectora a través de la comprensión de los vocablos

1. Algunas estrategias para inferir vocablos:

a. Uso de contexto intratextual: observar palabras, frases o ideas inmediatamente cercanas a la palabra desconocida.

b. Activación de conocimientos previos: recurrir al conocimiento de mundo que se tenga ya internalizado. Lo que se sabe del tema.

c. Reconocimiento morfológico: analizar unidades subléxicas como fonemas, sílabas y morfemas ayuda a construir un significado aproximado.

d. Relación semántica con otras palabras del texto: identificar sinónimos, antónimos o explicaciones que el propio texto ofrece.

e. Inferencias a partir del propósito comunicativo: comprender el sentido global del texto.

f. Análisis sintáctico: reconocer la función de la palabra y su sentido a partir del lugar que ocupa en la oración.

g. Construcción de inferencias globales: integrar información dispersa en el texto.

Fuente: SOLÉ, I. (1992). Estrategias de lectura. Editorial Graó.

2. Lee el siguiente texto y pon en prácticas las estrategias anteriores.

Opinión

7 de marzo de 2026 - 12:00

Cuando todo el talento de las mujeres impulse el desarrollo

En Paraguay, el talento de las mujeres no es una promesa, es una realidad estadística que, paradójicamente, el mercado laboral desaprovecha en gran medida.

Por Rocío Galiano Marés.

Hoy, más de un millón trescientas mil mujeres conforman la fuerza de trabajo del país, que constituye el 59 % de las mujeres en edad de trabajar. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde una contradicción estructural que frena el desarrollo: las paraguayas están hoy más preparadas que los hombres —con más años de estudio, 11 versus 10—, pero esa ventaja académica se disuelve al salir al mercado laboral.

Adicionalmente, si analizamos las remuneraciones, ellas cobran, en promedio, un 27 % menos que sus pares varones si se comparan puestos equivalentes; es decir, el mercado laboral paraguayo parece imponer una suerte de «impuesto» asociado al hecho de ser mujer.

3. Subraya tres palabras cuyo significado desconozcas.

4. Para cada palabra completa un cuadro.

5. Compara tus inferencias con las definiciones.

6. Subraya otras dos palabras desconocidas.

7. Marca la pista contextual que te ayuda a comprenderla

( ) Sinónimo o explicación cercana

( ) Antónimo

( ) Ejemplo

( ) Descripción

( ) Organización del texto

( ) Conocimiento previo

8. Escribe tu definición inferida.

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9. Agrupa las siguientes palabras del texto en categorías:

Brecha salarial - fuerza de trabajo - capital humano - bono de género - economía formal - PIB - Desarrollo sostenible - Ciclo de pobreza - potencial productivo - puestos gerenciales

a. Conceptos económicos

b. Términos laborales

c. Palabras que expresan desigualdad

d. Verbos de acción

1O. Responde.

1. ¿Qué ideas del artículo lograste rescatar con ayuda de los vocablos?

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2. ¿Cuál es la postura del artículo con respecto al trabajo de la mujer y los datos estadísticos?

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3. ¿Qué opinas al respecto?

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